11月19日、県議会の知事不信任決議の可決を受け、自動失職から再選を決めた斎藤元彦兵庫県知事が初めて兵庫県庁に登庁した。職員のほか、過去に例がないとされる県民ら支持者も出席して行われた登庁式典後の就任会見で斎藤知事は、「何よりも職員や県議会とのコミュニケーションを取ってやっていきたい」と、知事選中の街頭演説でも繰り返した「改めるべきは改める」という対話路線を強調した。「斎藤さんもさすがにしばらくは