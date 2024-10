2024年10月6日のカンタス航空・シドニー発羽田行きQF59便において、乗客の座席モニターに不具合が発生した結果、年齢制限付きのR指定映画が上映されてしまう事態が発生しました。この事態を受けカンタス航空は上映の経緯について調査を実施するとともに、当該便に搭乗した乗客に対して謝罪しています。Qantas apologizes after explicit movie airs on every screen on Sydney-Tokyo flighthttps://www.nbcnews.com/news/world/qan