「悪質ホスト」問題を受け、東京都・新宿区歌舞伎町のホストクラブでは、今春より売掛金（ツケ払い）撤廃の動きが進んでいる。それでも、7月には女性客をあっせんしたホストクラブの幹部が逮捕されるなど、根本的な改善はほど遠いようにも思える。客に高額の売掛金を課し、無理を強いるホスト。そうした行為は、当事者はもちろん、時にその家族の人生までも狂わせてしまう（前後編の前編）。＊＊＊【画像】悲痛な胸中を語った母