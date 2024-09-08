本田圭佑が９月８日、自身のXを更新。指導者ライセンス制度について見解を示した。本田は６日にSNSで、ワールドカップ・アジア最終予選の試合結果の画像を投稿し、アジアの代表チームを率いてW杯に出場したい思いを記した。「ワールドカップに出場したいなら、準備はできている。ヘッドコーチとして。ヘッドコーチを誤解してる人多いね。監督って意味ね。あとこのツイートに関しては日本代表のことではなく、それ以外の全然ダ