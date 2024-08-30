【第112話】 8月30日 公開 KADOKAWAは8月30日、デジタルコミックサイト「カドコミ」、「ニコニコ静画」にて丈氏によるマンガ「宇崎ちゃんは遊びたい！」第112話「後輩とお題 桐編」を公開した。 本作の前回最終更新は5月10日となっており、以降丈氏の病気療養による休載、及び後遺症の影響による連載再開の延期が行なわれていた。丈氏は「病気治って漫画描けるようになったんで