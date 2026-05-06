◆駅から徒歩圏内アクセス良好！海と運河に囲まれた「都立新木場公園バーベキュー広場」で手ぶらBBQ【東京・新木場（江東区）】新木場駅から徒歩10分の「都立新木場公園バーベキュー広場」は、海や運河を眺めながらBBQを体験できる開放感溢れるスポット。公共公園でありながら、手ぶらBBQはもちろん、併設のドリンクカウンターで飲み放題が楽しめるところも注目のポイント。自然をたっぷり堪能できる水辺のサイトで家族や同僚、友