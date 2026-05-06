駅から徒歩圏内アクセス良好！海と運河に囲まれた「都立新木場公園バーベキュー広場」で手ぶらBBQ【東京・新木場（江東区）】
◆駅から徒歩圏内アクセス良好！海と運河に囲まれた「都立新木場公園バーベキュー広場」で手ぶらBBQ【東京・新木場（江東区）】
新木場駅から徒歩10分の「都立新木場公園バーベキュー広場」は、海や運河を眺めながらBBQを体験できる開放感溢れるスポット。公共公園でありながら、手ぶらBBQはもちろん、併設のドリンクカウンターで飲み放題が楽しめるところも注目のポイント。自然をたっぷり堪能できる水辺のサイトで家族や同僚、友達とアウトドア気分を楽しもう。
機材や食材の準備は不要！自然豊かな公園で完全手ぶらBBQを堪能
公共公園としては珍しく、BBQ機材や食材はもちろんバーカウンターもサイト内に揃うこちらでは、ドリンク飲み放題もできるのが嬉しい。手ぶらプラン利用でアルコールを含むオールドリンク飲み放題プランは1980円〜（3時間）、ソフトドリンク飲み放題プランは880円〜（3時間）とお得に楽しめる。
絶品肉を満喫。コスパ抜群の手ぶらBBQセット
さらに気軽にBBQを堪能するなら4種類から選べる手ぶらBBQプランを活用するのがおすすめ。ビーフやポーク、フランクフルトに加え、焼きそばがセットになった「ベーシックBBQセット」3980円は、リーズナブルな価格でありながら、お腹も満たされるのでイチオシ。
炭の着火も片づけも！親切なスタッフが常駐しているので初心者も安心
料理をしている途中に「困ったな」「誰か教えて」と思った時は、常駐しているスタッフに声をかけるのがおすすめ！ 丁寧なフォローをしてくれるので、アウトドアに不慣れな人や女性グループでも安心してBBQにチャレンジできる。
午後は沈む夕日×きらめく海の絶景を眺めつつ癒されて
さらに美しいサンセットもこのBBQサイトの魅力のひとつ。昼間は爽やかな青空と緑、夕方は沈む夕日と茜色に染まる海を眺めながら心ほぐれるひとときを楽しもう。
新木場駅から徒歩10分の「都立新木場公園バーベキュー広場」は、海や運河を眺めながらBBQを体験できる開放感溢れるスポット。公共公園でありながら、手ぶらBBQはもちろん、併設のドリンクカウンターで飲み放題が楽しめるところも注目のポイント。自然をたっぷり堪能できる水辺のサイトで家族や同僚、友達とアウトドア気分を楽しもう。
機材や食材の準備は不要！自然豊かな公園で完全手ぶらBBQを堪能
公共公園としては珍しく、BBQ機材や食材はもちろんバーカウンターもサイト内に揃うこちらでは、ドリンク飲み放題もできるのが嬉しい。手ぶらプラン利用でアルコールを含むオールドリンク飲み放題プランは1980円〜（3時間）、ソフトドリンク飲み放題プランは880円〜（3時間）とお得に楽しめる。
絶品肉を満喫。コスパ抜群の手ぶらBBQセット
さらに気軽にBBQを堪能するなら4種類から選べる手ぶらBBQプランを活用するのがおすすめ。ビーフやポーク、フランクフルトに加え、焼きそばがセットになった「ベーシックBBQセット」3980円は、リーズナブルな価格でありながら、お腹も満たされるのでイチオシ。
炭の着火も片づけも！親切なスタッフが常駐しているので初心者も安心
料理をしている途中に「困ったな」「誰か教えて」と思った時は、常駐しているスタッフに声をかけるのがおすすめ！ 丁寧なフォローをしてくれるので、アウトドアに不慣れな人や女性グループでも安心してBBQにチャレンジできる。
午後は沈む夕日×きらめく海の絶景を眺めつつ癒されて
さらに美しいサンセットもこのBBQサイトの魅力のひとつ。昼間は爽やかな青空と緑、夕方は沈む夕日と茜色に染まる海を眺めながら心ほぐれるひとときを楽しもう。