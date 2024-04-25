⽇本で過去最⼤級規模となったガールズオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演し、ファイナリストとして異彩を放っていたRIN（会⽥凛）、NANO（釼持菜乃）、YUUKI（⽥中優希）、RINO（坂⼝梨乃）が、4⼈組ガールズグループ「IS:SUE（イッシュ）」として6月19日にユニバーサルミュージックよりメジャーデビューすることが発表された。【写真】美しくインパクトのあるビジ