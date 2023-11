YouTubeで「コメントのカテゴリ分け」「チャットAIとムービーについて会話」といったAIを用いた機能のテストが始まりました。さらに、ムービーを自動選択して再生してくれる「Play something(何かを再生)」ボタンのテストも実施されています。Testing new experimental generative AI features - YouTube コミュニティhttps://support.google.com/youtube/thread/242690316YouTube tests a ‘play something’ button for when you