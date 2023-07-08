【モデルプレス＝2023/07/08】平野紫耀と神宮寺勇太が、7月7日に開設したInstagram（平野：@sho_h_desyo、神宮寺：＠_yutajinguji）が早くもフォロワー数100万人を突破し、話題を集めている。【写真】平野紫耀・神宮寺勇太・三宅健が密着◆平野紫耀＆神宮寺勇太、Instagramフォロワー数100万人突破この日、5月22日にKing ＆ Princeを脱退しジャニーズ事務所を退所した2人が滝沢秀明氏設立の新会社「TOBE」に合流したことを生配信で