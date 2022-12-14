カタールW杯準決勝サッカーのカタール・ワールドカップ（W杯）は13日（日本時間14日）、準決勝でクロアチアはアルゼンチンに0-3で敗れ、2大会連続の決勝進出はならなかった。決勝トーナメント（T）1回戦で日本を、準々決勝ではブラジルをPK戦の末に破ってきたが、快進撃もストップ。この試合で着用していたセカンドユニホームに「めちゃめちゃカッコいい」「好きだなあ」といった反響が日本ファンから寄せられている。前半32分
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