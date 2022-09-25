エリザベス女王の墓石の写真が公開された/Royal Collection Trust/The Dean and Canons of Windsor/Handout/Reutersロンドン（ＣＮＮ）英王室は２４日、ロンドン郊外のウィンザー城内のセント・ジョージ礼拝堂で故エリザベス女王が眠る墓の写真を公開した。礼拝堂付属のジョージ６世記念礼拝堂内に墓石が設置された。ベルギー産の黒い大理石に女王の父ジョージ６世と母エリザベス王太后、女王自身、夫フィリップ殿下の名前と、それ