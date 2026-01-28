クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、1986年誕生のロングセラー商品「ねるねるねるね」から、みんなの声をもとに誕生した４０周年記念フレーバー「ねるねるねるねうちゅうのフルーツ味」を2026年2月16日（月）より全国のスーパーマーケット、ドラッグストアコンビニエンスストアなどで販売いたします。 みんなのアイディアで生まれた“宇宙の味”開発の裏側