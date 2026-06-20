親として「知らない」ではすまされない。2027年スタート、非課税で最大1500万円超を狙える新制度『はじめてのこどもNISA』新発売！
フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『はじめてのこどもNISA』（浅見 陽輔・著）を2026年6月22日（月）より順次発売します。本書は、こどもNISAの基本から活用法までを、はじめての人にもわかりやすく解説する一冊です。
■子どもの将来を左右する新制度の活用法を余すことなく解説！
2027年から、子どものための新しい非課税投資制度「こどもNISA」が始まります。
こどもNISAは、単なる“子ども版NISA”ではありません。
非課税期間は無期限、
保有限度額は最大600万円。
長い時間を味方につけることで
教育資金や将来の資産を大きく育てられる可能性があります。
たとえば、余裕のある家庭なら
最大1500万円超の資産形成を狙うことも可能です。
また、「収入から投資に回せるお金はない」という家庭でも
児童手当だけを活用して500万円超の資産形成を目指すことができます。
本書は、そんなこどもNISAの基本から活用法までを
はじめての人にもわかりやすく解説する一冊です。
■新NISA、旧ジュニアNISA、学資保険との違いがわかる
こどもNISAは、旧ジュニアNISAから大きく進化した制度です。
非課税期間、投資枠、引き出し条件、成人後の新NISAへの移行など
押さえるべきポイントは少なくありません。
本書では、
・こどもNISAと新NISAの違い
・旧ジュニアNISAからの変更点
・学資保険との比較
を整理しながら
「わが家ではどの制度を使うべきか」を判断できるように解説します。
さらに、リスクが取れる人・取れない人の投資方針、投資信託の選び方、
安定重視・成長重視の戦略、毎月の積立額ごとのシミュレーションまで紹介。
「何となく始める」のではなく
家庭の状況に合わせて納得して選べるようになります。
■教育資金づくりから金融教育、出口戦略まで
こどもNISAの目的は、資産形成だけではありません。
子ども名義でお金を管理することで、親のお金と子どものお金を分けやすくなり
資金を引き出す場面では親子で話し合う機会も生まれます。
つまり、こどもNISAは教育資金をつくる制度であると同時に
子どもがお金について学ぶきっかけにもなる制度です。
本書では、大学進学、私立高校、留学、一人暮らしなど、
将来の教育費にどう備えるか、いつ取り崩すか、使わなかった資産を
子どもの新NISAへどう引き継ぐかまで解説します。
子どもの将来のために、親はいま何をすればいいのか。
こどもNISAを軸に、教育資金づくりと金融教育を同時に考えるための入門書です。
■本書の構成
第1章 こどもNISAって何？
第2章 こどもNISAと新NISA、どう使い分ける？
第3章 こどもNISA実践編！ オススメの戦略＆商品
第4章 いくら増える？ こどもNISA徹底シミュレーション！
第5章 「金融リテラシー格差」が広がる!? 資産を増やす金融教育
第6章 こどもNISAの出口戦略
■著者プロフィール浅見 陽輔
1988年生まれ、大阪府出身。日本証券アナリスト協会認定アナリスト。FP2級、簿記2級、税務上級など、20種類の金融系資格を保有。
大阪府立大学大学院生命環境科学研究科応用生命科学専攻修了。大学院修了後は金融機関に勤務し、12年間にわたり、投資運用、リスク管理、法人・個人向け融資、システム部門など幅広い業務を経験する。
2025年1月、十二指腸がんが発覚。十二指腸と胆のう、膵臓の3分の1を摘出する大手術を受ける。現在は寛解しているがんサバイバー。この大病をきっかけに、団体信用生命保険の特約によって住宅ローンが完済され、思いがけずFIREを達成する。
同年、法人を設立して独立。現在は作家・講演家として活動している。Kindle作家として25冊を出版し、KDP既読KENPは累計3000万超を記録。本書が初の紙の書籍となる。 自身も幼い2児の親であり、子どもの将来に向けて、こどもNISAの活用を予定している。
公式サイト https://books-you.com/
■書籍概要
書籍名 ： はじめてのこどもNISA
著者 ： 浅見 陽輔
ページ数： 232ページ
価格 ： 1,815円（税込）
出版社 ： フォレスト出版株式会社
発売日 ： 2026年6月22日（※以降順次）
ISBN ： 978-4-86680-383-8
【書籍詳細】
https://www.forestpub.co.jp/author/asami_yosuke/book/866803838
【Amazon】
https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803835/forestpublish-22/
■会社概要
会社名 ： フォレスト出版株式会社
所在地 ： 〒162-0824
東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F
設立日 ： 1996年4月1日
代表取締役： 太田 宏
業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売
URL ： https://www.forestpub.co.jp