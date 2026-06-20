親として「知らない」ではすまされない。2027年スタート、非課税で最大1500万円超を狙える新制度『はじめてのこどもNISA』新発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『はじめてのこどもNISA』（浅見 陽輔・著）を2026年6月22日（月）より順次発売します。本書は、こどもNISAの基本から活用法までを、はじめての人にもわかりやすく解説する一冊です。

■子どもの将来を左右する新制度の活用法を余すことなく解説！

2027年から、子どものための新しい非課税投資制度「こどもNISA」が始まります。



こどもNISAは、単なる“子ども版NISA”ではありません。

非課税期間は無期限、

保有限度額は最大600万円。

長い時間を味方につけることで

教育資金や将来の資産を大きく育てられる可能性があります。

たとえば、余裕のある家庭なら

最大1500万円超の資産形成を狙うことも可能です。

また、「収入から投資に回せるお金はない」という家庭でも

児童手当だけを活用して500万円超の資産形成を目指すことができます。



本書は、そんなこどもNISAの基本から活用法までを

はじめての人にもわかりやすく解説する一冊です。

■新NISA、旧ジュニアNISA、学資保険との違いがわかる

こどもNISAは、旧ジュニアNISAから大きく進化した制度です。

非課税期間、投資枠、引き出し条件、成人後の新NISAへの移行など

押さえるべきポイントは少なくありません。



本書では、

・こどもNISAと新NISAの違い

・旧ジュニアNISAからの変更点

・学資保険との比較

を整理しながら

「わが家ではどの制度を使うべきか」を判断できるように解説します。



さらに、リスクが取れる人・取れない人の投資方針、投資信託の選び方、

安定重視・成長重視の戦略、毎月の積立額ごとのシミュレーションまで紹介。

「何となく始める」のではなく

家庭の状況に合わせて納得して選べるようになります。

■教育資金づくりから金融教育、出口戦略まで

こどもNISAの目的は、資産形成だけではありません。

子ども名義でお金を管理することで、親のお金と子どものお金を分けやすくなり

資金を引き出す場面では親子で話し合う機会も生まれます。



つまり、こどもNISAは教育資金をつくる制度であると同時に

子どもがお金について学ぶきっかけにもなる制度です。

本書では、大学進学、私立高校、留学、一人暮らしなど、

将来の教育費にどう備えるか、いつ取り崩すか、使わなかった資産を

子どもの新NISAへどう引き継ぐかまで解説します。

子どもの将来のために、親はいま何をすればいいのか。

こどもNISAを軸に、教育資金づくりと金融教育を同時に考えるための入門書です。

■本書の構成

第1章 こどもNISAって何？

第2章 こどもNISAと新NISA、どう使い分ける？

第3章 こどもNISA実践編！ オススメの戦略＆商品

第4章 いくら増える？ こどもNISA徹底シミュレーション！

第5章 「金融リテラシー格差」が広がる!? 資産を増やす金融教育

第6章 こどもNISAの出口戦略

■著者プロフィール

浅見 陽輔

1988年生まれ、大阪府出身。日本証券アナリスト協会認定アナリスト。FP2級、簿記2級、税務上級など、20種類の金融系資格を保有。

大阪府立大学大学院生命環境科学研究科応用生命科学専攻修了。大学院修了後は金融機関に勤務し、12年間にわたり、投資運用、リスク管理、法人・個人向け融資、システム部門など幅広い業務を経験する。



2025年1月、十二指腸がんが発覚。十二指腸と胆のう、膵臓の3分の1を摘出する大手術を受ける。現在は寛解しているがんサバイバー。この大病をきっかけに、団体信用生命保険の特約によって住宅ローンが完済され、思いがけずFIREを達成する。



同年、法人を設立して独立。現在は作家・講演家として活動している。Kindle作家として25冊を出版し、KDP既読KENPは累計3000万超を記録。本書が初の紙の書籍となる。 自身も幼い2児の親であり、子どもの将来に向けて、こどもNISAの活用を予定している。



公式サイト https://books-you.com/

■書籍概要

書籍名 ： はじめてのこどもNISA

著者 ： 浅見 陽輔

ページ数： 232ページ

価格 ： 1,815円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年6月22日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-383-8

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/author/asami_yosuke/book/866803838

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803835/forestpublish-22/

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp