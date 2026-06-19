「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル ファレル・ウィリアムス」限定デザインボトル ローンチイベントを初夏のJanu Tokyoで開催

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社(左から時計回りに) 山下智久さん、夏菜さん、一ノ瀬颯さん、高橋アランさん、国木田彩良さん、マギーさん

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社（東京都千代田区神田神保町）が取り扱うシャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、2026年6月17日（水）、ファレル・ウィリアムスとのコラボレーションによる限定デザインボトル「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル ファレル・ウィリアムス」の発売を記念し、東京・麻布台のJanu Tokyo ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラスにて「モエ・エ・シャンドン サマーセレブレーション 2026」を開催。サン＝トロペの自由で開放的なムードを東京に映し出し、氷とともに楽しむシャンパンの革新性と、“LIFE IS BETTER WHEN SHARED（人生は分かち合うことで、もっと素晴らしい）”というメゾンの精神を発信する、初夏の華やかなセレブレーションとなりました。

初夏の心地よい空気に包まれた東京・麻布台のJanu Tokyo ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラスに、 サン＝トロペのリラックスしたムードとフレンチシックなエレガンスを映す爽やかな限定デザインボトル「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル ファレル・ウィリアムス」が登場。

会場には、フランスの街角を思わせるキオスクや、氷を浮かべたアイス アンペリアルを提供するバーが並び、ゲストは大ぶりのグラスで楽しむ、夏らしく自由なシャンパンスタイルを体験。

氷とともに楽しむために造られたアイス アンペリアルの革新性と、モエ・エ・シャンドンがこの夏届ける軽やかなセレブレーションの世界観が、都会のテラスに鮮やかに広がりました。

当日は2023年よりモエ・エ・シャンドンのフレンズ オブ ザ ハウスを務める山下智久さんが登場。来場ゲストとともに乾杯し、“LIFE IS BETTER WHEN SHARED”というメゾンの精神を象徴する、華やかなひとときを演出。さらに、夏菜さん、マギーさん、国木田彩良さん、一ノ瀬颯さん、高橋アランさんも来場。初夏のテラスで、氷とともに楽しむシャンパンの新しい魅力と、喜びを分かち合う時間を体感しました。

ファレル・ウィリアムスは、今回のコラボレーションについて次のように語っています。

「私はいつもシンプルさに立ち返り本質だけを残します。ボトルもメッセージもよりシンプルに。

大切なのは、夏、コミュニティ、そして自分らしい楽しみ方。すべては、体験が主役となるために」

会場では、アイス アンペリアルの爽やかでトロピカルな魅力を引き立てるライムとココナッツウォーターをベースにしたアイスキャンディーをトローリーで提供。シャンパンをより自由に、よりプレイフルに楽しむ夏のムードを演出。その後は、メゾンのフラッグシップである「モエ アンペリアル」とともに、Janu Tokyoによる3種類のフィンガーフードを展開。ラ・トロペジエンヌを塩味にアレンジした一品、チーズとトリュフが香るクロックムッシュ、キャビアを添えたブリニが、モエ アンペリアルの華やかでバランスの取れた味わいと響き合い、夏のセレブレーションに洗練された余韻を添えました。

■ ゲストのコメント

山下智久さん コメント

今回このような素晴らしいイベントにお招きいただきとても光栄です。今回のコラボレーションボトルはホワイトを基調としたデザインで、より夏らしさを感じました。ラベルのディテールにもこだわりが詰まっていて、ファレルさんらしいおしゃれな一本だと思います。アイス アンペリアルは夏にこそ一番おいしく楽しめるシャンパンです。氷を入れることで完成し、時間とともに味わいの変化も楽しめるので、その一瞬一瞬を最後まで味わえるのも魅力だと思います。時間を見つけて海辺で飲めたら最高ですね。そして、“Life is Better When Shared”というメゾンの精神や長い歴史を大切にしながらも常に新しいことへ挑戦し続ける姿勢には、僕自身もとてもインスパイアされています。喜びは誰かと分かち合うことで何倍にもなるものだと思いますし、大切な人の存在を改めて実感するきっかけにもなると思います。このシャンパンを、ぜひ仲間と一緒に楽しみたいです。

夏菜さん コメント

今回このような素敵なイベントにお招きいただきとてもうれしく思います。普段は育児で忙しい毎日を過ごしていますが、こうしていろいろな方とお話しして新しい考え方や価値観に触れられる時間はとても刺激になりました。改めてこうした自分のための時間をつくることも大切だなと感じました。今回のコラボレーションボトルは、ファレルさんらしい素材感を感じさせるホワイトを基調としたデザインで、とても夏らしく爽やかな一本だと思います。最近はママ友と過ごす時間も増えたので、今度は夫に子どもたちをお願いして、仲の良いママたちだけでゆっくりアイス アンペリアルを楽しめたらいいなと思います。

一ノ瀬颯さん コメント

開放的で華やかなパーティーで、モエ・エ・シャンドンを愉しむことができました。オフホワイトがゴールドを引き立てている今回の限定ボトルは、洗練された上品なデザインでありながら清涼感もあり、とても素敵だなと思って何度も見てしまいました。僕は夏の太陽が大好きなので、海で気心の知れた仲間とバーベキューをしながら氷を浮かべたアイス アンペリアルを楽しみたいなと思いました。贅沢だけど、氷を入れてカジュアルに楽しめるところが夏にぴったり。さらに、氷が溶けるにつれて味わいが少しずつ変化していく楽しみ方にもとても魅力を感じました。皆さんにも、この夏はぜひアイス アンペリアルの魅力をカジュアルに楽しんでほしいです。

マギーさん コメント

会場に入った瞬間から気分が高まり素晴らしいエネルギーに包まれる、特別なひとときを過ごしました。テラスで味わうシャンパンは格別で、ホワイトとゴールドが素敵な限定ボトルは手にするだけでファッションのアクセントになり、特別な空間を華やかに演出してくれるデザインです。氷を入れて楽しむモエ・エ・シャンドン アイス アンペリアルは、味わいの変化を感じながら最後の一口まで美味しくいただけます。フルーティーで爽やかな中にリッチな奥深さがあり、一口飲むごとに幸せな気持ちが広がります。クルージングや自宅のテラスでサンセットを眺めながらいただくのも贅沢ですね。これからの季節に欠かせない、特別な一本です。

国木田彩良さん コメント

今回のファレルさんによる限定デザインボトルは、“シンプルさがそのものの本質を引き立てる”というフランスらしいシックを表現していると思います。シンプルでありながら華やかなデザインが、モエ・エ・シャンドンのシャンパンそのものの魅力をより引き立てていると感じました。シャンパンに氷を浮かべて楽しむ“ピシーヌ”は、心まで軽やかにしてくれる楽しみ方だと思っています。人生をより軽やかに楽しむというフランスの考え方にも通じるスタイルで、私自身も大好きです。自分に自信を付けて勇気を持って自由に軽やかに生きることこそ、フランスのシックだと思っています。

皆さんも少しおしゃれをして自分に自信を持って、“ピシーヌ”を楽しみながら、一緒に人生を楽しみましょう。

高橋アランさん コメント

今回の限定デザインボトルは、歴史あるモエ・エ・シャンドンとファレル・ウィリアムスの新鮮な世界観が融合したデザインにとてもワクワクしました。また、会場では初夏の世界観を感じることができ、実際に足を運ばないと味わえない贅沢な時間を過ごせました。氷を浮かべて楽しむモエ・エ・シャンドン アイス アンペリアルは、トロピカルフルーツの香りなどが氷の溶け具合とともに変化していくのが面白く、今までにない新しい魅力を感じます。この夏は、ぜひ友人たちにもこの氷を入れる飲み方を提案したいです。私にとって喜びを分かち合う瞬間とは、心が動く出来事を大切な人と共有する時間です。それは最高の瞬間を共有する「ハグ」のようであり、モエ・エ・シャンドンがそんな素敵な時間をつくるきっかけになってくれると感じています。

■ 会場写真

■ モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル 限定商品

「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル ファレル・ウィリアムス」

発売日 ：2026年6月1日（月）より発売中

内 容 ：モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル

（ボトルのみ）

希望小売価格 ：10,900円（税別）

1本当り容量 ：750ml

アルコール度数：12.5度

販売先 ：全国の百貨店 など

モエ・エ・シャンドン X ファレル・ウィリアムス特設ウェブサイト:

https://www.moet.com/ja-jp/collaboration-moet-pharrell-williams(https://www.moet.com/ja-jp/collaboration-moet-pharrell-williams)

モエヘネシー公式 楽天市場店：

https://item.rakuten.co.jp/moet-hennessy-store/mc-ici-pw(https://item.rakuten.co.jp/moet-hennessy-store/mc-ici-pw)

モエヘネシー公式 ヤフー店：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/moet-hennessy-s1/mc-ici-pw.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/moet-hennessy-s1/mc-ici-pw.html)

ブノワ・ゴエズ（モエ・エ・シャンドン 最高醸造責任者）コメント

「2011年に誕生した「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」は、シャンパンの新しい体験を追求するメゾンの精神を表しています。氷で楽しむために造られたこの遊び心あふれるシャンパンは、フレッシュさ、豊かな果実味、そして夏のセレブレーションを表現しています。それは、モエ・エ・シャンドンの先駆的DNAを象徴する、最も自由で軽やかな表現です」

ファレル・ウィリアムスについて

ファレル・ウィリアムスは、グラミー賞14回受賞、アカデミー賞ノミネートのアーティストであり、ルイ・ヴィトン メンズのクリエイティブディレクターを務めています。フランス政府よりレジオン・ドヌール勲章を授与され、ユネスコ親善大使としても活動しています。

■ モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル 通常商品

内 容 ：モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル

（ボトルのみ）

希望小売価格 ：10,900円（税別）

1本当り容量 ：750ml

アルコール度数：12.5度

販売先 ：全国の業務店、百貨店、スーパーなど

■ ABOUT MOET & CHANDON モエ・エ・シャンドンについて

世界中で愛され続けるシャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、1743年の創業以来、セレブレーションや人生の忘れられない瞬間に寄り添い、人々を魅了してきました。モエ・エ・シャンドンは、国王ルイ15世当時のフランス宮廷の御用達ワインとして親しまれ、かのポンパドゥール夫人は、”飲んだあと女性をより美しくしてくれるのはシャンパンだけ”と断言しました。またロシア皇帝アレキサンドル1世、フランス国王シャルル10世などもメゾンを寵愛し、特にナポレオン1世と当時の当主ジャン・レミー・モエとの間には深い友情があり、メゾンを代表するシャンパン「モエ アンペリアル」は、ナポレオン1世への敬意を表し『アンペリアル（皇帝）』と名付けられました。モエ・エ・シャンドンは、シャンパーニュ地方最大の作付面積を有し、上質なブドウ、長年培ってきたシャンパン造りのノウハウ、そして近代的な設備を活かし、1743年の創業以来3世紀もの間、代々の醸造家が完成させてきたサヴォア・フェール（職人の匠）を受け継いでいます。また、サステナブルプログラム「ナチュラ・ノストラ」を通じてシャンパーニュ地方の生物多様性の保護に努めており、2009年からは慈善活動プログラム「Toast for a Cause」も行っています。代表的なモエ アンペリアルから希少なグラン ヴィンテージ コレクション、また爽やかなアイス アンペリアルや優しい味わいのネクター アンペリアルとそれぞれの個性はどれも親しみやすく、幅広い味わいはあらゆるシーンでお楽しみいただけるシャンパンとして世界中の人々を魅了し続けています。

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