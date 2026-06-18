ベトナム市場調査レポート販売｜ベトナム 2025年 新規FDI投資案件4,000件超網羅リスト

レポート基本情報

ONE-VALUE株式会社

- ページ数(Excel) 4,055行 × 13列

- 発行年月日：2026年1月

- 発行：ONE-VALUE株式会社

- ファイル形式：Excel形式

- 価格：ページのフォームからお問い合わせください

- 購入方法：

※最終的には請求書を発行し、銀行振込となります。

※本レポート資料を用いたワークショップ開催、ベトナム専任コンサルタントへのベトナム市場・業界動向に関するご質問ができるスポットコンサルティングのサービスもご提供しております。

※対面またはオンライン形式にて、日本企業の皆様にベトナム事業展開に関するご質問にすべてご回答するサービスです。

レポート詳細・購入はこちら :https://report.vietbiz.jp/1090/

レポートの購入が推奨される方

▶ ベトナム市場への新規参入・事業拡大を検討する企業

2025年に新規登録された4,000件超のFDI投資案件を網羅的に整理。

国・地域別、業種別、投資形態別に新規参入企業を把握でき、

競合動向分析、パートナー探索、進出戦略立案に直結する基礎データとして活用可能である。



▶ M&A・事業提携・用地取得を検討する投資家・金融機関

新設法人・新規投資案件は、将来的なM&A、資本提携、事業売却候補となり得る。

本リストは、投資初期段階の外資系企業を早期に把握できる点で、

中長期的な投資機会探索に有用である。



▶ ベトナムの対内直接投資動向を分析する研究者・アナリスト

2025年のFDI流入構造（製造業、不動産、エネルギー、物流、IT等）を俯瞰可能。

産業政策、サプライチェーン再編、対中＋1戦略の実態把握に資する。

レポートポイント

本レポートは、2025年にベトナムで新規登録されたFDI投資案件（4,000件超）を一覧化し、実務利用を目的として整理したものである。

▶ 2025年FDI新規登録案件の網羅的リスト

計画投資省（MPI）および地方投資登録機関が受理した新規FDI案件を基に、

企業名、投資国・地域、投資分野、投資形態、所在地を整理。

▶ 業種別・投資トレンドの把握

製造業（電子、機械、化学、食品）、不動産、再生可能エネルギー、物流、ITサービス等、

2025年に投資が集中した分野を俯瞰的に把握可能。

▶ 進出初期段階企業へのアクセス

新規登録段階の企業情報は公開情報が限定的であり、独自収集・整理が不可欠。

本リストは、営業開拓、提携検討、競合調査における初期接点構築を支援する。

会社紹介

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ONE-VALUE株式会社は、創業以来ベトナム人材活用および経営コンサルティングのプロとして活動しております。様々な業界のお客様に対して、日本・ベトナム間のビジネス展開に関する深い専門知識と豊富な実務経験を活かして、サービスを提供してきました。これからも弊社は常に、お客様にとって最も効果的なソリューションをご提案し続けます。

べトナムにフォーカスし、ベトナムに関する幅広いネットワークと業界の深い知見を有することがONE-VALUEの最大の強みです。



【経営コンサルティング事業】

ONE-VALUEはベトナム進出に関する経営コンサルティングサービスを提供しています。市場調査、企業調査、消費者調査、ベトナム市場進出に関する戦略立案、投資アドバイザリー（合弁設立、事業の立上等）、ベトナム企業のM&Aアドバイザリーなどお客様のご要望に応じてオーダーメイド式でご提供しています。



【人材サービス事業】

ONE-VALUEはベトナム人人材を中心とする外国人人材の紹介・派遣・育成支援等のサービスを行っております。



【メディア】

Vietbiz（ベトビズ）という、ベトナムビジネスに関わるビジネスパーソン向けにベトナムビジネス・経済に関する情報を発信するメディア運営を行っております。この他にも、日本に関わるベトナム人コミュニティ向けのメディア運営を行っています。

・メディア⇒https://vietbiz.jp/

【レポート販売】

ONE-VALUEがこれまで調査してきたベトナムの経済・ビジネスについて、デスクトップ調査では得られないような情報まで含んだハイエンドなレポートを販売しています。

・販売サイト⇒https://report-shop.vietbiz.jp/



【その他事業】

ONE-VALUEはベトナムビジネスの課題解決に関するサービスとして、BPO、通訳・翻訳、ビジネスマッチング支援、トレーディング等の各種サービスを提供しております。

・コーポレートサイト⇒https://onevalue.jp/



【本件お問い合わせ先】

ONE-VALUE株式会社

Mail : contact@onevalue.jp