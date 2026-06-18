いちご株式会社様ほかいちごグループ４社様から、２年連続で企業版ふるさと納税の寄附をいただきました！

宮崎県都城市

都城市のスポーツによる地域活性化事業に対して、いちご株式会社様ほかいちごグループ４社様から、企業版ふるさと納税を活用した寄附をいただきました。

これを受けて、令和８年５月29日（金）に感謝状贈呈式を行いました。

左から）池田 宜永 都城市長、いちご株式会社 執行役副社長兼COO 石原 実様、株式会社テゲバジャーロ宮崎 代表取締役社長 宮本 功様

寄附企業概要

- 企業名：いちご株式会社- 代表者：代表執行役社長 長谷川 拓磨様- 所在地：東京都千代田区丸の内２丁目６番１号 丸の内パークビルディング20階- 企業ＵＲＬ：https://www.ichigo.gr.jp- 寄附日：令和８年２月24日～25日※ほかいちごグループ４社：いちご投資顧問株式会社、いちご地所株式会社、いちごマルシェ株式会社、いちごリアルティマネジメント株式会社

いちご株式会社様のコメント

都城市は、日本一のふるさと納税で知られ、豊かな農畜産物や地域産業、官民連携による地域活性化を進める先進自治体です。テゲバジャーロ宮崎とは、昨年、包括連携協定を締結いただき、スポーツ振興や観光など多方面で連携を深めております。先日のクロキリスタジアムでの公式戦ではクラブ史上最多となる8,389人の皆さまにご来場いただき、地域の一体感と熱気を感じました。今後も都城市と宮崎県のさらなる発展に貢献してまいります。

【参考】企業版ふるさと納税とは

企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の行う地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除される制度です。

令和２年度に地方創生の更なる充実・強化に向けて制度の大幅な見直しが行われました。これによって、損金算入による軽減効果（寄附額の３割）と合わせて、最大で寄附額の約９割が軽減されます。例えば、1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減されることになります。

都城市の企業版ふるさと納税について、詳しくは都城市のホームページに掲載しています。

◆詳しくはこちら⇊

ＵＲＬ：https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/78/21106.html