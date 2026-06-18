着物と日本料理が織りなす、和の芸術体験。プロの着付けと和食を五感で堪能するプレミアムイベントを開催【六本木ヒルズ 御料理 無窮】

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

「夢をカタチに！和食を世界に！」というスローガンのもと、六本木ヒルズに店を構える和食割烹「御料理 無窮（むきゅう）」にて、新たな和文化発信への取り組みを始動いたします。

その象徴となる特別企画の第1弾として、国内外で本格的な着物文化を展開する「KIMONO QUEEN（KIMONO TOKYO TOSHIE）」代表・高橋 利恵氏と深く共鳴し、プレミアムな和文化体験イベントを、2026年7月2日（木）～7月5日（日）の4日間限定で開催いたします。

「百名店 2025」にも選出され、都市の中の“侘び寂び”をまとう場所として注目を集める六本木ヒルズ「御料理 無窮」。この大正ロマン薫る静謐な空間で、上質な浴衣や夏着物を身に纏い、季節の恵みを味わうことで、「空間・料理・お客様」が一体となる特別なひとときを創出。国内外の文化愛好家やインバウンドのお客様へ向け、五感で日本の魅力を堪能する圧倒的な非日常体験をお届けいたします。

「夢をカタチに！和食を世界に！」を繋ぐ、新たな架け橋

当社は「“食”を通じて人・コト・物をつなぐ架け橋となること」を目指し、ベトナムやシンガポールなど海外でも和食文化の発信拠点を広げてまいりました。 店名である「無窮」の由来は、天地とともに永遠に続く精神に通じる禅語「天壌無窮」。“Mukyu”という響きに「国境を越えて和食の美意識を届けたい」という想いを込めた通り、六本木ヒルズという国際色豊かな地から、伝統文化の素晴らしさを届けていきたいと考えております。

今回は、KIMONO QUEEN様の「お着物を着た日はちょっと特別になる」という真摯な考え方に寄り添い、お気に入りのお着物を召されて過ごす特別な1日を、より深く忘れえぬ体験へと昇華させる最高の目的地として、無窮の空間と料理を提供いたします。 お客様ご自身と、大正ロマンの香る空間、そして美しい料理が一体となり、ひとつの「美しい和の芸術作品」が完成するような瞬間を創出。国内外問わず、この体験に触れたすべての方々に「改めて日本という国を好きになっていただく機会」を創出してまいります。

日本の伝統文化や美意識に触れる2つの装い

浴衣プラン

涼やかな風情と季節の彩りを楽しむ、日本の夏ならではの装いです。軽やかで親しみやすい浴衣は、初めて和装を体験される方にもおすすめ。夏の景色に映える華やかな装いが、心躍るひとときを演出します。

Afternoon Tea：14,000円

（着付け 12:30～ / お食事 14:00～）

Dinner：25,500円

（着付け 17:30～ / お食事 19:00～）

夏着物プラン

一年の中でも限られた期間にしか楽しめない、希少な夏着物。取り扱いも少なく、実際に袖を通す機会は多くありません。この季節だけに許された特別な装いで、いつもとは違う和の魅力をご体感ください。

Afternoon Tea：16,500円（着付け 12:30～ / お食事 14:00～）

Dinner：28,000円（着付け 17:30～ / お食事 19:00～）

※料金には「浴衣または夏着物レンタル＋プロによる着付け＋お食事」がすべて含まれます。

※レンタル品の返却について

お食事が終わった後のご返却を基本としますが、その後もお出かけになられたい方は、翌日までのご郵送にて返却を承ります（送料はお客様ご負担、および身分証明書の控えを頂戴いたします）。

「和文化タイアップシリーズ」の展開へ

ご予約はこちらから :https://www.tablecheck.com/shops/saryomiyasaka/reserve?menu_lists=6a31fcc17fd9800e5b5deb1b

無窮では、今回の「着物×日本料理」を皮切りに、茶道、華道など、様々な日本伝統文化とクロスオーバーする「無窮・和文化タイアップシリーズ」を継続的に展開していく予定です。和食を通じて、伝統技術と精神性を未来へ、そして世界へと繋ぐ歩みを、ここ無窮から発信してまいります。

KIMONO QUEEN（KIMONO TOKYO TOSHIE合同会社） 高橋 利恵 氏

「着物を着たい」と思った皆様の想いに寄り添い、カタチにも心にも残る特別な思い出作りをサポート。ヘアメイクや着方、コーディネートによって個人の個性や美しさを最大限に引き出す提案を得意とする。インターネットの簡易レンタルや安価な着物とは一線を画し、実際に肌に合わせた瞬間に違いが分かる「美しい正絹（絹）素材の着物」をはじめ、普段着の紬や小紋まで上質な着物を多数保有。「ファストファッションが主流の現代だからこそ、変わらぬ日本の美、着物の良さを世界へ伝えていきたい」という強い信念を持ち、国内外のファンやインバウンドへ向けて本格的な和文化を発信している。

公式サイト：https://www.kimonoqueen.tokyo/

御料理 無窮 店主 五十嵐 庄大朗（いがらし しょうたろう)

福島県出身。料理人としての出発点は、京都・ミシュラン三つ星「未在（みざい）」。修行に終わりなきことを教えられ、懐石の本質に向き合う覚悟と美学を身につける。

帰京後は、東京・南青山「御料理 宮坂」（ミシュラン二つ星）で副料理長として腕を振るい、その後、六本木ヒルズ「茶寮 宮坂」総料理長を経て、2025年「御料理 無窮」を開業。その後開業年に「日本料理 TOKYO 百名店 2025」に選出。

“未だ在らず”──完成はないという探究心で、和の心を未来へ、そして世界へ繋ぐ終わりなき旅を続けている。

公式サイト：https://gf-restaurant.jp/mukyu

《会社概要》

本社 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル33階

代表者 代表取締役社長 片平 雅之

設立 2003年5月20日

資本金 56,227,500円 （資本準備金50,000,000円）

市場 東京証券取引所グロース市場（証券コード 3474）

コーポレートサイト https://g-fac.jp/

メディアサイト https://gf-support.com/media



■本件に関するお問い合わせ

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担当部署 管理本部

ＴＥＬ：03-5325-6868

mail：info@g-fac.jp