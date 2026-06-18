河合優実さんが豊本家に初訪問！新テレビCMを6月18日より放映開始

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、お笑い芸人「東京03」の飯塚悟志さん、豊本明長さん、角田晃広さん、俳優の麻生久美子さん、河合優実さんが出演する新テレビCMを2026年6月18日より放映します。

■イメージ

舞台は昨年に続き、豊本さん、麻生さん夫婦の自宅。これまでオフィスで働く後輩社員として登場していた河合さんが、初めて豊本家を訪問します。東京03の3名と麻生さん、そして河合さんが食卓を囲みながら、全国各地のお礼品を楽しむ様子を描く本シリーズ。まるで親戚や友人同士の集まりのような自然な会話の中で、ふるさと納税やお礼品の魅力を伝えていきます。河合さんを迎えたことで、さらに賑やかになった豊本家の食卓。東京03の軽妙な掛け合いと、麻生さん・河合さんを交えた和やかなやり取りにもご注目ください。本シリーズは年末にかけ、続編を順次放映予定です。

■CM概要

タイトル：「さとふるの先輩」篇、「上手な人の真似」篇、「お肉！」篇（各15秒）

出演：東京03、麻生久美子、河合優実

放映開始日：2026年6月18日

■CM動画

URL：https://www.satofull.jp/static/special/myhometown.php

※2026年6月18日午前10時よりページ更新予定

■撮影エピソード

河合さんにとっては、シリーズ出演3年目にして初めての豊本家への訪問。東京03の3名や麻生さんとの会話も自然に弾み、まるで以前からこの食卓を囲んでいたかのような空気感に。また、今回の撮影では北海道から沖縄県まで、全国83自治体から集まったお礼品が登場。お肉、焼き魚などが運び込まれるたびに、スタジオには食欲をそそる香りが広がり、食事シーンではカットがかかった後も箸が止まらず、飯塚さんや角田さんは待ち時間にも自然と箸を伸ばし、河合さんも合間を見つけてお礼品を頬張る場面が見られました。さらに、東京03の3名によるアドリブや絶妙な掛け合いに、麻生さんや河合さんが思わず笑ってしまう場面も。終始和やかな雰囲気の中、シリーズならではの温かな空気感の中で撮影は進みました。

■東京03の皆さん、麻生久美子さん、河合優実さんインタビュー

Q. 今回のCM撮影の感想を教えてください。

A.飯塚さん：大満足ですね。

皆さん ：（笑）ごちそうさまです。

飯塚さん：本当に全部おいしかった。カメラ回ってないのにずっと食べてたもんね。特に角ちゃんと 河合さんが。俺の両サイドがずーっと食べてた（笑）。途中からどんどんそうなってた。

河合さん：飯塚さんも結構…「薬味ありますか？」とか。

皆さん ：爆笑

河合さん：お店みたい。フードチームがすごすぎて。何でも出てきちゃう。

飯塚さん：びっくりしちゃう。軽はずみなこと言えない。

河合さん：皆さんに食べてほしい。私たちだけ食べているのが申し訳なかったです。

Q. 麻生さん、河合さんに質問です。麻生さんと河合さんのCM共演は初めてですが、いかがでしたか？

A. 麻生さん：河合さんがすごくおいしそうに食べていて（笑）。

河合さん：私はオフィス篇でずっと会社にいたので、このお家に来るのが初めてで。

麻生さん：ようこそ。

河合さん：素敵な理想の夫婦。会えて嬉しいです。

麻生さん：こちらこそです。嬉しかったです。

Q. ふるさと納税をこれから始める方におすすめするのはどんなお礼品ですか？

A.角田さん：日常使う消耗品や飲み物とかもそうだし、炭酸水とかもいいんじゃないですかね。

豊本さん：テンションが上がるのはやっぱりお肉。厚切りや塊肉を頼んだりします。

飯塚さん：鰻は結構頼みますね。

麻生さん：いくら嬉しかったです。初めて選んだお礼品がいくらでした。

河合さん：撮影で海苔を持ってくるシーンがあったんですけど、普段使う物のちょっといい物を選んでみたいです。

Q. ふるさと納税で選んでみたい体験型のお礼品はありますか？

A. 角田さん：旅行もあるってこと？

麻生さん：旅行ありますね。寄付したこともあります。

皆さん ：え～！

麻生さん：私やりたいことがあって。金継ぎ体験があったので、それをやりたいです。あと乗馬もありましたよ。

飯塚さん：めちゃめちゃ前のめりだな（笑）。

麻生さん：体験大好き（笑）。

■ストーリーの概要

【「さとふるの先輩」篇】

豊本家の食卓には、全国各地のお礼品がずらり。河合さんが驚きながら眺めていると、角田さんが「これが慣れた人の“さとふる”だよ」と得意げに説明します。豊本さんも「毎年増えるしね」と続き、河合さんは次々と並ぶお礼品に興味津々。すると飯塚さんが「食べるのおっつかないよね」とつぶやきます。そんな中、河合さんから「飯塚さんっていつもこんな立ち位置なんですか？」と問いかけられ、一同が微妙な反応を見せる中、飯塚さんは「いっぱいあるからね！」と気にする様子もなく答えます。

【「上手な人の真似」篇】

麻生さんのスマートフォンでお礼品を見ながら、「私もしていいですか？」と楽しそうに話す河合さん。麻生さんも「いいよいいよ、一緒にやろう」とおすすめします。その様子を見ていた角田さんが、「俺、前に豊本の“さとふる”真似したって怒られたよね」と話し始めると、飯塚さんから「別にいいだろ今それ言わなくても…そういうとこあんなぁお前」と厳しめのツッコミが飛びます。豊本さん、麻生さん、河合さんの3人はお礼品選びに夢中な一方で、角田さんは気まずそうな表情を浮かべます。

【「お肉！」篇】

豊本家の食卓に運ばれてきた立派なお肉を見て、「すごーい！“さとふる”ですか？」と目を輝かせる河合さん。麻生さんが「“さとふる”です」と答えると、豊本さんは「わかる？」と質問します。すると河合さんは「人の家で、その食卓に違和感を覚えたらほぼ“さとふる”だと思え…って角田さんが」と回答。一同の間には何とも言えない空気が流れます。

■ストーリーボード

【「さとふるの先輩」篇】

角田さん：「河合さん これが慣れた人の“さとふる”だよ」

河合さん：「こんな“さとふる”も！」

豊本さん：「毎年増えるしね」

飯塚さん：「食べるのおっつかないよね」

河合さん：「え 飯塚さんっていつもこんな立ち位置なんですか？」

一同 ：「うーん…」

飯塚さん：「いっぱいあるからね！」

NA.：ふるさと納税は、さとふるで

【「上手な人の真似」篇】

河合さん：「わー この“さとふる”私もしていいですか？」

麻生さん：「いいよいいよ 一緒にやろう」

豊本さん：「めっちゃいいよこれ」

角田さん：「俺 前に豊本の“さとふる”真似したって怒られたよね」

飯塚さん：「別にいいだろ今それ言わなくても…そういうとこあんなぁお前」

NA.：ふるさと納税は、さとふるで

【「お肉！」篇】

河合さん：「すごーい！“さとふる”ですか？」

麻生さん：「“さとふる”です」

豊本さん：「わかる？」

河合さん：「人の家で その食卓に違和感を覚えたらほぼ“さとふる”だと思え…って角田さんが」

NA.：ふるさと納税は、さとふるで

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

以上

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