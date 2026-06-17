UPDF iOS版 2.5.3を公開｜Handoff対応でAppleデバイス間のドキュメント受信をよりスムーズに

Superace Software Technology Co., Ltd.

Superace Software Technology Co., Ltd.が提供するPDF編集ソフト「UPDF」は、iOS版の最新アップデートとなるバージョン2.5.3を2026年5月20日に公開しました。

今回のアップデートでは、Handoffへの対応により、iPhone、iPad、Mac間でのドキュメント受信をよりスムーズに行えるようになりました。また、iOS 26に向けた対応準備も実施し、Appleデバイスを利用したPDF作業環境の利便性向上を図っています。

Appleデバイス間でのPDF作業をよりスムーズに

UPDF iOS版 2.5.3のアップデートイメージ。Handoff対応により、iPhone・iPad・Mac間でのPDF作業をよりスムーズに引き継げます。

ビジネス資料、契約書、学習資料、マニュアルなど、PDFを確認・編集する場面では、iPhone、iPad、Macなど複数のAppleデバイスを使い分ける機会が増えています。

外出先ではiPhoneで資料を確認し、移動中はiPadで注釈を加え、オフィスや自宅ではMacで作業を続けるなど、デバイスをまたいだPDF作業では、ドキュメントの受け取りや作業開始をスムーズに行えることが重要です。

UPDF iOS版 2.5.3では、こうした日常的なPDF作業をより快適に行えるよう、Appleデバイス間の連携を中心に改善しました。

UPDF iOS版 2.5.3の主な更新内容

1. Handoffによるドキュメント受信に対応

UPDF iOS版 2.5.3では、Handoffを利用したドキュメント受信に対応しました。

iPhone、iPad、MacなどのAppleデバイスを併用している場合でも、PDFファイルの受け取りをよりスムーズに行いやすくなります。資料確認、注釈、編集、共有など、日常的なPDF作業をデバイスに合わせて進めたいユーザーにとって、より快適な作業環境を提供します。

2. iOS 26に向けた対応準備を実施

本バージョンでは、iOS 26に向けた対応準備も行いました。

今後のiOS環境においてもUPDFを快適に利用できるよう、継続的な改善を進めています。UPDFでは、iPhoneやiPadでのPDF閲覧・編集・注釈・管理をより快適に行えるよう、今後もユーザー環境に合わせたアップデートを実施してまいります。

利用方法

UPDF iOS版 2.5.3は、App Storeより利用できます。

すでにUPDF iOS版をご利用中のユーザーは、App Storeから最新版へアップデートすることで、今回追加されたHandoff対応およびiOS 26に向けた対応準備を含む最新バージョンを利用できます。

UPDFは、iOS版のほか、Windows、Mac、Androidにも対応しており、複数デバイスを利用するユーザーのPDF作業をサポートします。

UPDFについて

UPDFは、Superace Software Technology Co., Ltd.が開発・提供するPDFソリューションで、世界中の個人・法人ユーザーに向けてPDF作業の効率化を支援しています。

Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、マルチデバイス環境でも利用可能です。PDFの閲覧、編集、注釈、変換、OCR、ページ管理に加え、AIによる要約・翻訳・チャット機能などを備え、文書作業をよりスマートで直感的に行える環境を提供します。

＜公式サイト・各種SNS＞

公式サイト：https://updf.com/jp/

ダウンロード：https://updf.com/jp/download/



YouTube：https://www.youtube.com/@UPDF_Japan

X（旧Twitter）：https://x.com/UPDF_Japan

Instagram：https://www.instagram.com/updf_japan/