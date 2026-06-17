【ルイ・ヴィトン】上品で洗練された色合いの新作ウィメンズバッグが登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2026プレフォール・コレクションより、アイコニックなモノグラム・キャンバスにゴールドカラーのパーツをあしらった「ナノ・ノエ トランク」や、控えめな光沢感のある上質なレザーにメゾンを象徴するモノグラム・キャンバスのトリミングを施した「ミュルティパス」、メタリックなグレインレザーが控えめな光沢感を添える、洗練された色合いが特徴の「エクスプレス MM」などの新作ウィメンズバッグを発売しました。

「トランク」ファミリーに、シックな「ナノ・ノエ トランク」が仲間入り。メタリックなコーナー金具がルイ・ヴィトンのアーカイヴのトランクを讃え、メゾンに息づく旅のDNAにオマージュを捧げます。アイコニックなモノグラム・キャンバスにゴールドカラーのパーツをあしらい、開閉部にはマストハブアイテムをしっかりと守るドローストリングを配しました。調節可能なストラップでクロスボディやショルダーキャリーとして楽しめるコンパクトなバッグ。

製品名：ナノ・ノエ トランク

価格：419,100円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 15 x H 17 x D 8 cm

タイムレスなカラーパレットのモノグラム・デュンヌ キャンバスで再解釈した「スクワイア EW」。

横長のシルエットに、メゾンを象徴するヌメ革でトリミングを施しました。ゴールドカラーのパドロック(錠前)や、毎日のマストハブアイテムが収まるサイズが魅力。調節可能なストラップにより、手持ちや肩掛けでも楽しめます。

製品名：スクワイア EW

価格：363,000円

素材：モノグラム・デュンヌ キャンバス

サイズ：W 29 x H 14 x D 8 cm

今シーズン、メゾンのエレガントなモノグラム・デュンヌ キャンバスでアップデートされた、多彩なシーンで活躍する「ミュルティパス」。コントラストを描くヌメ革でトリミングを施し、お好みで取外せるゴールドカラーの編み上げチェーンで洗練された印象を添えました。タブレットや毎日のマストハブアイテムを快適に収納できる柔らかなフォルムで、ショルダーストラップにより多彩な持ち方を楽しめます。

製品名：ミュルティパス

価格：420,200円

素材：モノグラム・デュンヌ キャンバス

サイズ：W 30 x H 26 x D 10 cm

2026プレフォール・コレクションより、フェミニンなバッグ「ミュルティパス」が登場。控えめな光沢感のあるシックなペタルピンクの上質なレザーに、メゾンを象徴するモノグラム・キャンバスのトリミングをあしらいました。ゴールドカラーの編み上げチェーンで彩られ、多彩な持ち方を楽しめるゆったりとしたデザインで、タブレットも収納できるサイズが魅力です。

製品名：ミュルティパス

価格：495,000円

素材：カーフレザー

サイズ：W 30 x H 26 x D 10 cm

メタリックなグレインレザーが控えめな光沢感を添える、フェミニンなペタルピンクの色合いでアップデートした、2026プレフォール・コレクションの「エクスプレス PM」。モノグラム・キャンバスのトリミングと同パターンのライニングを施しました。メゾンのアイコニックなキーベルとパドロック(錠前)はお好みでファスナー引き手にも取付け可能。さまざまなスタイリングをお楽しみいただけるバッグです。

製品名：エクスプレス PM

価格：665,500円

素材：カーフレザー

サイズ：W 26 x H 17 x D 13.5 cm

2026プレフォール・コレクションから、メタリックなグレインレザーが控えめな光沢感を添える、洗練されたバイカラーの色合いが特徴の「エクスプレス MM」が登場。モノグラム・キャンバスのトリミングと同パターンのライニングを施しました。メゾンのアイコニックなキーベルとパドロック(錠前)はお好みでファスナー引き手にも取付け可能。ハンドルをお好みの長さに調整して多彩なスタイルを楽しめます。

製品名：エクスプレス MM

価格：720,500円

素材：カーフレザー

サイズ：W 36 x H 24 x D 18.5 cm

PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。