世界的なフットボール熱が高まるなか、Zoomlionが第2回社員フットボールリーグを開幕

長沙（中国）、2026年6月17日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. （「Zoomlion」）が主催する第2回社員フットボールリーグが、本社のある長沙近郊でこのほど開幕しました。世界中でフットボールへの熱気が高まるなか、同社の子会社や各部門から社員が集結しています。



Zoomlion Kicks Off Second Employee Football League as Global Football Fever Builds



「躍動する若者たち、Zoomlionでのフットボールの夢（Youth in Motion, Football Dreams at Zoomlion）」をテーマに開催されたこのリーグは、活気あふれる職場文化の構築、事業部門間の連携促進、そして従業員の文化・スポーツ活動の支援に対するZoomlionの取り組みを体現するものです。このトーナメントには19の事業部門から13のチームが参加し、5月29日から7月3日にかけて30試合以上が行われる予定です。

開会式には、Zoomlionの労働組合、youth league committee、および関連子会社・事業部門の代表者が出席しました。コンクリート機械、農業機械、高所作業車、土木機械、鉱山機械、緊急対応機器、海外事業、ZValley、Zoomlion Smart City、およびその他の企業の中核部門など、各子会社や部門を代表する13チームがフィールドに初登場しました。

Zoomlionにとって、このリーグは単なるスポーツイベント以上の意味を持っています。これは、異なるチームの従業員が、日常業務の枠を超えて交流し、競い合い、信頼関係を築けるよう設計されたプラットフォームです。サッカーのピッチで見られる集中力、規律、チームワーク、そして限界に挑戦する勇気といった資質は、Zoomlionの企業文化や、子会社や部門を越えて社員が協力し合う姿勢にも反映されています。

開会式の後、会社の幹部と選抜された社員の選手による親善試合が行われ、観客を一つにまとめ、大会は活気ある雰囲気に包まれました。

「フットボールは常に人々を結びつけるスポーツです」と、 鉱山機械チームの選手であり、中Zoomlionの鉱山機械会社のマーケティング・プロモーション担当ディレクターを務めるLong Baijun氏は述べています。「ピッチ上では、集中して試合に臨み、互いに支え合い、勝利を目指して努力し続けます。その精神は、Zoomlionでの日々の業務にも息づいており、卓越性、チームワーク、そして不屈の精神が、私たちが共に前進する原動力となっています。」

今後数週間にわたり、リーグ戦は続きます。その間、各チームがグループリーグやその後のラウンドを戦い抜きます。フットボール場を、競技、友情、そして部門を超えたつながりのための共有スペースに変えることで、Zoomlionは「人を中心に据えた企業文化」をさらに具現化し、従業員がピッチで培ったチームワークと粘り強さの精神を、日々の業務にも活かせるよう後押ししています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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