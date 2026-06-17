音楽の未来を変えたいと願う4人の原石が激突！『STAR RISE AUDITION』最終審査が6月19日開催、シンガーオーディションファイナリストが語る決意と葛藤

株式会社ポニーキャニオンSTAR RISE AUDITION FINAL SELECTION 6/19開催 ファイナリストの4名

株式会社Styrismと株式会社ポニーキャニオンが共同で開催しているボーカルオーディション『STAR RISE AUDITION』の最終審査となる『STAR RISE AUDITION FINAL SELECTION』が、6月19日に開催される。開催を目前に控え、複数回にわたる厳しい選考を勝ち抜いた4名のファイナリストがインタビューに応じ、最終審査に向けたそれぞれの意気込みを語った。



本オーディションは「未来に残る音楽を創る」をテーマに掲げ、2月よりスタート。全国から約1200名の応募が集まり、最終ステージへと駒を進めたのは個性溢れる4名のシンガーである。

グランプリ獲得者には、Styrismの総合プロデュースによるポニーキャニオンからのメジャーデビューが約束されている。運命の一夜を前に、4名のファイナリストが明かした胸中を語った。



今回の最終オーディションの最年少メンバーである榎木谷由奈(20)は、進路の岐路に立ち「音楽の道一本でいく決意を固め、最後までやり抜きたい」と、今回のオーディションへの強い想いを言葉にした。

一方、最年長となるかねこまさひろ(25)は、飽くなき成長への渇望を滲ませ「常に自分の成長曲線が右肩上がりであり続け、その先に見えるステージを見たい」と熱く語った。

瀧澤玲衣(22)は、同世代との周囲との環境の違いによる葛藤を明かしながら「同世代が安定した就職をする中、高校生の時から夢を見て続けてきた自分の正解を見つけたい」と、涙を滲ませながら自身の選択を証明する決意を示した。

そしてグループアイドルとしての活動経験を持つ森利口ローラレイナ(23)は「グループアイドルの経験を通して経験した苦節を経てソロとして世界に行きたい」と、過去の経験を糧に世界を見据えた大きな目標を掲げた。



当日の審査員には、Styrism代表取締役社長の森中崇之氏やポニーキャニオンの山口直孝氏のほか、音楽評論家のみの、藤林聖子、野崎良太（Jazztronik）、☆Taku Takahashi（m-flo、block.fm）、MONJOEといった現在の日本の音楽シーンを牽引するトップクリエイター陣が名を連ねる。



激戦が予想されるライブ形式の最終審査は、6月19日の19:00より、ポニーキャニオンの公式YouTubeチャンネルおよびStyrismの公式Instagramアカウントにて生配信される予定。



「未来に残る音楽」とは何か。その問いを掲げて始まったSTAR RISE AUDITIONが、いよいよ最終審査を迎え、歌唱に特化した数少ないオーディションだからこそ生まれる真剣勝負の行方と、一人のシンガーの人生を変える一夜をぜひライブ配信で見届けてほしい。





『STAR RISE AUDITION FINAL SELECTION』

開催日：6月19日(金)19:00～

放送：

ポニーキャニオン公式YouTube：https://www.youtube.com/live/g040MDot--I?si=AJUbPL39RVRJGWQr

Styrism公式Instagram：https://www.instagram.com/styrism.inc/(https://www.instagram.com/styrism.inc/)

公式HP：https://starrise-auditon.jp/(https://starrise-auditon.jp/)



■最終選考出場者(五十音順)

榎谷由奈榎谷由奈榎谷由奈

榎木谷由奈(ENOKIYA YUNA) Age:20

https://www.instagram.com/reel/DZmc2rFz00U/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DZmc2rFz00U/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

かねこまさひろかねこまさひろかねこまさひろ

かねこまさひろ(KANEKO MASAHIRO) Age:25

https://www.instagram.com/reel/DZUkSlDzGYr/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DZUkSlDzGYr/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

瀧澤玲衣瀧澤玲衣瀧澤玲衣

瀧澤玲衣(TAKIZAWA REI) Age:22

https://www.instagram.com/reel/DZPfMteTPZ7/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DZPfMteTPZ7/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

森利口ローラレイナ森利口ローラレイナ森利口ローラレイナ

森利口ローラレイナ(MORIGUCHI LOLA REINA) Age:23

https://www.instagram.com/reel/DZZk0jwTk2G/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DZZk0jwTk2G/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)



最終審査告知映像：https://www.instagram.com/reel/DZHjTfYTYnG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DZHjTfYTYnG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)



■審査員

MC兼務：みの(音楽評論家)

森中崇之(Styrism代表取締役社長)、山口直孝(ポニーキャニオン)、藤林聖子、野崎良太(Jazztronik)、☆Taku Takahashi(m-flo,block.fm)、MONJOE



■STAR RISE AUDITION

「未来に残る音楽を創る」をテーマに歌唱に特化した才能をもつ次世代シンガーを募集するオーディションです。グランプリを獲得したシンガーは、JazztronikやSIRUPといった人気アーティストのマネジメントや数々の音楽プロデュースを手掛けてきたStyrismの総合プロデュースでPONY CANYONからのメジャーデビューが叶います。



■オリジナル課題曲

課題曲A 「Take Me To The Moon」

[Sound Produced by Jazztronik、Singer : MAKI (VIDA Hollywood)]

オーディション用60秒試聴



■課題曲B 「Sunlight」

[Sound Produced by GAL D、Singer : EINN]

オーディション用60秒試聴https://youtu.be/_STgdaNJMEk

2026年2月6日(金)音楽配信https://starrise.lnk.to/sunlight



■STAR RISE AUDITION podcast

J-WAVE Podcastにて毎週金曜22:00に更新(全8回予定)

https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/2d5aca53-a535-4f30-9f46-0d2816a3c201/公式HP：https://starrise-auditon.jp/(https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/2d5aca53-a535-4f30-9f46-0d2816a3c201/%E5%85%AC%E5%BC%8FHP%EF%BC%9Ahttps://starrise-auditon.jp/)



■インフォメーション

公式LINE(応募受付)：https://lin.ee/7EKAQZ9

公式Instagram：https://www.instagram.com/starriseaudition

公式X：https://x.com/starrise2026

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@starrise_audition

公式YouTube：https://www.youtube.com/@STARRISEAUDITION

STAR RISE Artist Image Play List：https://lnk.to/STARRISE

STAR RISE AUDITION FINAL SELECTION 6/19開催