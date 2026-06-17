AIストーム、2026年12月期 第1四半期決算オンライン説明会開催

AIストーム株式会社

AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 今井俊夫、証券コード：3719）は、2026年12月期第1四半期決算に関する定期オンライン説明会を、2026年6月26日（金）・28日（日）に開催いたします。

代表取締役社長 今井俊夫が登壇し、第1四半期決算の内容と、発表後の当社の取り組みについて、株主・投資家の皆様に直接ご報告いたします。

◆ 開催の背景

当社は2025年に「AIを核とした企業への進化」を掲げ、2027年度の時価総額500億円達成を目指す中期経営計画を推進しています。

その進捗を株主・投資家の皆様に直接お伝えするとともに、皆様の声を経営に活かす機会として、今回よりオンライン説明会を定期的に開催してまいります。第1回となる本説明会では、2026年12月期第1四半期決算の内容と、発表後の当社の取り組みについてご報告いたします。

◆ 説明会の内容

代表取締役社長 今井俊夫が登壇し、第1四半期決算の内容とその後の当社の取り組みについてご説明いたします。質疑の時間を設け、皆様からのご意見・ご要望もその場でお受けいたします。説明会で扱う内容は、いずれも当社が既に開示している情報に基づくものです。

◆ 開催詳細

- 開催日時：1回目 2026年6月26日（金）20時～ 2回目 2026年6月28日（日）20時～- 登壇者：代表取締役社長 今井俊夫- 対象者：どなたでもご参加いただけます（事前登録制）- 参加費：無料- 参加方法：ZOOMによるオンライン開催- 申込URL：https://forms.office.com/r/AvSgDK5FgA

【ご留意事項】

本説明会は録画のうえ実施いたします。

また、本説明会は当社が既に行っている開示情報の内容について理解を深めていただくことを目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。

◆ ステークホルダーの皆様へ

当社は、株主・投資家の皆様、そして当社を応援してくださるすべての皆様との対話を、経営の重要な基盤と考えています。決算や取り組みを一方的にお伝えするだけでなく、皆様からのご意見・ご要望に直接耳を傾け、今後の事業運営や経営に反映していきたいと考えています。

本説明会は、株主・投資家の皆様に限らず、どなたでもご参加いただけます。代表取締役社長 今井俊夫が登壇し、皆様からのご質問・ご意見にその場でお応えいたします。

当社は、節目ごとの一時的な情報発信にとどまらず、こうした対話の機会を継続的に設けてまいります。応援してくださる皆様お一人おひとりと向き合いながら、企業価値の向上に取り組んでまいります。

◆ 会社概要

会社名：AIストーム株式会社(旧株式会社ジェクシード)

代表取締役：今井 俊夫

所在地：東京都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル 9 階

事業内容：AI 事業、AI 教育、AI プロダクト開発、ERP／HR コンサル、LED ビジョン、トラック販売・リース、アドトラック広告、IT 機器販売 等

企業HP：https://www.ai-storm.co.jp

M&Aマッチングプラットフォーム：AIストームM&A https://ai-storm-ma.com/

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報道関係者お問い合わせ先

AIストーム株式会社 広報担当

E-mail：press@ai-storm.co.jp

「M＆A推進室」へのお問い合わせ

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担当者よりご連絡させて頂きます。

https://ai-storm-ma.com/support/contact-us

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