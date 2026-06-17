【志摩観光ホテル】季節限定　鮑を多彩な調理法で味わう「鮑づくし会席」販売

株式会社近鉄・都ホテルズ

海女文化が息づく伊勢志摩では、鮑は古くから食文化を支えてきた食材の一つです。本会席では和食総料理長 塚原巨司が鮑をさまざまな調理法で仕立て、一品ごとに異なる味わいや食感をご堪能いただけます。

商品概要

■ 商品名 和食浜木綿「鮑づくし会席」

■ 販売日 2026年7月1日（水）～ 9月30日（水）

■ 場 所 志摩観光ホテル ザ ベイスイート4F 和食「浜木綿」

■ 時 間 ご夕食 17：30～21：00（ラストオーダー19：30）

■ 料 金 37,000円（税金・サービス料込）

■ 予 約 要予約 前日18：00まで

お献立

- 先 付 け 鮑と季節の野菜 柑橘酢味噌添え- 吸 物 清水仕立て 煮鮑葛打ち 鮑真薯- 造 り 磯の香りのする低温調理の鮑- 柔らかく仕上げた蒸し鮑 肝醤油と岩戸塩- 焼 物 鮑三味焼き 味噌漬け 山椒 バター醤油- 箸 休 め あおさ素麺 煮鮑と無花果天ぷら- 温 菜 鮑と鱧の小鍋- 揚 げ 物 鮑唐墨身巻揚げ 鮑白扇揚げ 鮑あおさ衣揚げ- 食 事 鮑と魚介のにぎり寿司- 留 椀 赤だし- 水 菓 子 盛り合わせ 甘未と果実

低温調理の鮑と蒸し鮑の食べ比べ

磯の香りを引き出した低温調理の鮑と、柔らかく蒸し上げた鮑を食べ比べで楽しむ一皿。

肝醤油と岩戸塩でご賞味いただきます。

三種の味わいで楽しむ鮑三味焼き

味噌漬け、山椒、バター醤油の三種の味付けで仕上げた焼物。

調理法と味付けの違いによる鮑の味わいをお楽しみいただけます。

鮑と鱧を味わう小鍋仕立て

蒸し鮑と鱧を中心に、原木椎茸や白葱などの季節の食材を合わせた温菜。

熊野地鶏の出汁でお楽しみいただきます。

締めくくりを彩る鮑と魚介のにぎり寿司

鮑と旬の魚介を握り寿司でご用意。

会席の最後まで鮑の味わいをご堪能いただけます。

和食総料理長 塚原 巨司（つかはら きょうじ） コメント

鮑は調理法によって異なる食感や味わいを楽しめる食材です。

本会席では一皿ごとに異なる魅力を味わっていただけるよう構成

しました。夏の伊勢志摩を訪れる機会に、鮑の多彩な味わいを

お楽しみいただければ幸いです。

［塚原巨司 経歴］

1986年博多都ホテル入社。シェラトン都ホテル大阪 日本料理「都」・「うえまち」で研鑽を積む。2016年G7伊勢志摩サミットで和食料理の提供に携わり、2019年志摩観光ホテル和食総料理長に就任。

「鮑づくし会席」を味わう特別宿泊プラン

■ご宿泊 2026年7月1日（水）～ 9月30日（水）

■ご予約 2026年6月17日（水）より公式サイトにて予約受付開始

■料 金 ザ クラシックご宿泊 61,480円～

ザ ベイスイートご宿泊 89,050円～

■内 容 1泊 夕朝食付（2名1室ご利用時のおひとり様料金）

■宿泊プラン特典 ホテルオリジナル日本酒「志摩」おひとり様1合付き

会席に合わせてお楽しみいただける純米大吟醸

※他のアルコール商品への変更はいたしかねます。

※ノンアルコールドリンクへの変更は承ります。

※未成年のお客様、お車を運転するお客様にはノンアルコール飲料を提供します。

【お客様からのご予約、ご宿泊へのお問い合わせ先】

志摩観光ホテル TEL 0599-43-1211（代表） 9:00～20:00

※写真はすべてイメージです。

※表示料金には、消費税およびサービス料が含まれています。

志摩観光ホテル

～ 志摩時間へ、ようこそ ～



志摩観光ホテルは、伊勢志摩国立公園の豊かな自然に囲まれた賢島に佇むリゾートホテルです。1951年の開業以来、この地ならではの自然、食、おもてなしを大切にしながら、多くのお客様をお迎えしてまいりました。



ホテルは、英虞湾を望む「ザ クラシック」と、全室スイートルームの「ザ ベイスイート」の2館からなり、穏やかな海と深い森に抱かれた非日常のひとときをご提供しています。2016年にはG7伊勢志摩サミットの会場として世界各国の首脳を迎え、その歴史とおもてなしは国内外から高い評価をいただいています。



レストランでは、三重県の各地から届く豊かな食材を活かした料理をご提供しています。伝統の「海の幸フランス料理」をはじめ、日本料理、鉄板焼など、多彩な食の魅力をお楽しみいただけます。



客室やゲストラウンジから望む英虞湾では、リアス海岸に浮かぶ島々や真珠養殖の筏が織りなす美しい景観をご覧いただけます。刻々と表情を変える自然とともに、受け継がれてきた「賢島ホスピタリティ」が、お客様一人ひとりに寄り添う滞在を演出します。



私たちは、この地ならではの自然、食、おもてなしを通じて、ゆったりと流れる特別な時間「志摩時間」をお届けします。



〒517-0502 三重県志摩市阿児町神明731

TEL：0599-43-1211（ホテル代表）



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