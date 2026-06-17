【VT COSMETICS】肌に合わせて自然にトーンアップ。フェイス用「お米トーンアップクリーム」と全身用「お米ボディトーンアップクリーム」が登場！

VT COSMETICS

韓国発のスキンケアブランド「VT COSMETICS」は、肌に合わせて自然にトーンアップするフェイス用「お米トーンアップクリーム」と、全身用「お米ボディトーンアップクリーム」を、2026年7月1日より順次、全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ限定で発売開始いたします。

今回登場する2商品は、お米由来成分※1とナイアシンアミド※2を配合し、自然なトーンアップ感とうるおい感を両立したトーンアップクリームです。

肌になじませることで自然に密着し、毎日のメイク前やボディケアに取り入れやすいアイテムに仕上げました。

*一部取り扱いのない店舗がございます。

*順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

■ 商品特長

お米トーンアップクリーム

SPF50+ PA++++のUVカット機能を備えながら、メイク下地、UVケア、トーンアップを1本で叶えるオールインワンタイプのトーンアップクリームです。ホワイトクリームが肌に塗り広げた瞬間にベージュへとカラーチェンジし、肌の色味に自然になじみながら透明感のある印象※3へ導きます。

また、お米由来成分※1とナイアシンアミド※2を配合し、うるおいを与えながら、白玉肌※4を演出します。メイク前のベースとしてはもちろん、素肌を自然に明るく見せたいときにも取り入れやすいアイテムです。

お米ボディトーンアップクリーム

220mLのたっぷり使える容量で、腕、脚、首＆デコルテ、脇など、全身に使いやすいボディ用トーンアップクリームです。肌になじませるとさらっと密着し、自分の肌のように自然に仕上がる点が特長です。

さらに、お米由来成分※1、ナイアシンアミド※2に加え、10種のヒアルロン酸※5を配合。うるおいを与えながら、塗った瞬間にトーンアップしたような印象を演出します。また、衣類に色移りしづらい処方で毎日のボディケアにも取り入れやすいよう仕上げました。シトラス系の香りもポイントです。

■商品概要

お米トーンアップクリーム

20mL / 1,089円（税込）

お米ボディトーンアップクリーム

220mL / 1,199円（税込）

発売開始日

2026年7月1日より順次*

取扱店舗

全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ*

*一部取り扱いのない店舗がございます。

*順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

■ 「お米トーンアップクリーム」「お米ボディトーンアップクリーム」について

「お米トーンアップクリーム」と「お米ボディトーンアップクリーム」は、肌に自然になじむトーンアップ感と、毎日使いやすいうるおい感にこだわった日本限定アイテムです。

フェイス用はメイク前のベースとして、ボディ用は全身のトーンアップケアとして、それぞれの用途に合わせて取り入れやすい処方に仕上げました。

VTは今後も、日々のケアに取り入れやすいアイテムを通じて、さまざまなニーズに応える商品提案を展開してまいります。

※1 コメヌカ水、コメ胚芽エキス、コメ発酵液（いずれも保湿）

※2 保湿成分

※3 メイクアップ効果による

※4 白玉のようなキメ整ったツヤ肌のこと

※5 ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ジメチルシラノール、加水分解ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸K、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸ジメチルシラノールNa、アセチルヒアルロン酸Na（いずれも保湿）

[公式サイト及びSNS・VT公式販売ショップ]

■ VT COSMETICS 公式サイト : https://www.vtcosmetics.jp/

■ VT COSMETICS 公式YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCaxeASR4NAKKG21BgyTj8Ww/featured

■ VT COSMETICS 公式Instagram : https://www.instagram.com/vtcosmetics_japan/

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■ VT COSMETICS 公式X（旧Twitter） :

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■ Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/vtcosmetics

■ Rakuten 公式ショップ : https://www.rakuten.ne.jp/gold/vtcosmetic-official/

■ ZOZOTOWN 公式ショップ : https://zozo.jp/brand/vtcosmetics/

■ Amazon 公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/stores/VTCOSMETICSJAPAN%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/479E664B-2BBD-4414-85D5-42CAB65B8F23

【本記事に関するお問い合わせ】

株式会社VT JAPAN

〒102-0084 東京都千代田区二番町12-3 グレイス麹町 11F

Mail：vtjapan.cs@gmail.com