株式会社L is B、日本品質保証機構（JQA）初となるAIマネジメントシステム（AIMS）の認証を取得

株式会社L is B

株式会社L is B（エルイズビー 本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：横井 太輔、以下「L is B」）は、AIマネジメントシステム（AIMS）の認証「ISO/IEC 42001」を取得したことをお知らせいたします。

認証背景と目的

生成AIの急速な普及により、情報漏洩などのセキュリティリスクへの懸念が高まる中、企業や自治体ではAI導入の最重要基準として安全な情報セキュリティ体制の整備が求められています。

現場向けビジネスチャット「direct」を提供するL is Bは、これまで蓄積した生成AIのノウハウを活かし、お客様が安心してAIをお使いいただける環境づくりを進めてきました。このたび、一般財団法人日本品質保証機構（JQA）の厳正な審査を経て、同機構で第一号となるAIMS認証を取得したことで、当社のAI管理体制の安全性が客観的に証明されました。

今後は、国際規格に裏付けられたマネジメントシステムを基盤とし、一層「安心・安全」なAIサービスを提供することで、現場の確実な情報共有と迅速な意思決定、柔軟なDX推進を力強く支援してまいります。

認証概要

・登録組織名：株式会社L is B

・認証規格：ISO/IEC 42001

・登録活動範囲：AI提供者として以下のサービスの提供／クラウド型メッセンジャーサービスにおけるAI機能

・登録日：2026年5月22日

・審査機関：一般財団法人日本品質保証機構（JQA）

AIMS（AIマネジメントシステム）認証とは

AIMS（AIマネジメントシステム）認証は、AIマネジメントシステムに関する国際規格「ISO/IEC 42001」への適合性を第三者機関が評価・認証するものです。「ISO/IEC 42001」は、AIの安全・公平・透明な運用とリスク管理を目的とした国際規格であり、AIガバナンスに関する国際的な指針として位置付けられています。

今後の展開

今回の認証取得を、L is Bにおける安心・安全なAI提供体制を整えるための第一歩と位置づけています。まずは「directアシスタント」において、今回構築したAIマネジメントシステムのもとで適切な運用と継続的な改善に取り組んでまいります。

「directアシスタント」について

「directアシスタント」は、現場向けビジネスチャット「direct」上で動作し、日常使い慣れたチャットUIを通じて、現場の業務課題解決をサポートする生成AIサービスです。本サービスは、今回取得した国際規格「ISO/IEC 42001」に準拠したAIマネジメントシステムのもとで開発・運営される、当社における最初のAIMS認証対象サービスです。入力データの適切な取り扱いや情報セキュリティの確保といった運用体制が、第三者機関による審査を通じて客観的に確認されています。

※記載されている社名、製品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。

※記載されている情報は、予告なしに変更する場合があります。

株式会社L is B（エルイズビー）について

現場の業務改善やデジタル化を支援する企業として2010年に創業。お客さまの課題に真摯に向き合い、業務改革と課題解決の実現に注力し多彩なソリューションを開発、販売しています。新しいことに常にチャレンジし続け、人々を笑顔にしていく企業であり続けてまいります。

■社名：株式会社L is B

■代表取締役社長CEO：横井 太輔

■設立：2010年9月29日

■本社：東京都千代田区岩本町三丁目11番11号 プルータスビル2F

■企業URL：https://l-is-b.com/ja/

【報道関係お問い合わせ先】

株式会社L is B

PRマーケティング部

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