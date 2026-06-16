JX通信社、「オフィス防災EXPO 2026」に出展

株式会社JX通信社

防災DXを推進する報道ベンチャーの株式会社JX通信社（東京都千代田区、代表取締役 米重克洋、以下「JX通信社」）は、2026年6月17日（水）から19日（金）までの3日間、東京ビッグサイトで開催される「オフィス防災EXPO 2026」に出展いたします。

当社ブースでは、AIリスク情報サービス「FASTALERT（ファストアラート）」をご紹介します。

FASTALERTは、インターネット上の多様な情報源から、事件・事故・災害・火災：システム障害などのオールリスク情報をAIがリアルタイムに収集・解析し、企業や自治体の迅速な初動対応を支援するサービスです。報道機関や自治体をはじめ、多くの企業の危機管理・BCP対策に活用されています。

会場では、実際の活用事例やデモンストレーションを交えながら、企業の防災・危機管理業務の高度化を支援するFASTALERTの活用方法をご紹介します。

ご来場の際は、ぜひJX通信社ブースへお立ち寄りください。

「FASTALERT」導入事例

https://fastalert.jp/case

展示会概要

オフィス防災EXPO 2026

開催日時：2026年6月17日（水）～19日（金）10:00～18:00

※最終日のみ17:00終了

会場：東京ビッグサイト 東ホール・南ホール

入場料：無料（事前登録制）

JX通信社ブース：南1・2ホール（1階） S14-10

JX通信社について

来場登録はこちらから :https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18mLyNE4HvP85hmUWKDumxTswSqs/yJRxk=&ct=U2FsdGVkX188Z/lzCczYxHEFkn7g39HU4AH+zN3EaGA=&p=U2FsdGVkX1+0uWXSIYih4EO8B31pSm7/0WAWtAejAeJcl3yzGE6M2Iw4bFOBrwsG&co=hub-bousai1

JX通信社は、報道領域に特化したテックベンチャーです。

「1億人を動かすニュースを創る」というビジョンを目指して、国内の大半の報道機関のほか官公庁やインフラ企業等に、SNSをはじめとする各種ビッグデータからリスク情報をリアルタイムに検知・配信する「FASTALERT（ファストアラート）」、身近な情報を投稿したり、記事を読むだけでポイ活ができる市民参加型ニュース速報アプリ「NewsDigest（ニュースダイジェスト）」といった速報・アラートサービス、報道規格の高品質な選挙情勢調査サービス「JX通信社 情勢調査」などを提供しています。

https://jxpress.net

「FASTALERT（ファストアラート）」について

「FASTALERT」は、国内外の災害、事故、事件などのリスク情報をインターネット上の多様な情報源からAIが収集・分析し、デマやフェイクニュースを排除した、信頼できる情報のみをリアルタイムで配信するWebサービスです。同サービスは、リリース後7ヶ月でNHKと全ての民放キー局、全ての一般紙に採用されるなど多くの報道機関をはじめ、民間企業のBCPやサプライチェーン管理、官公庁・自治体の防災業務などに幅広く採用されております。Webサービスとしての提供のほか、APIによるデータ提供で、各業界のリスク対策にもご活用いただいています。

https://fastalert.jp