『【中堅・大手IT企業向け】リードが商談化しない本当の理由』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/it-bell-20260707/M1D



■リードは獲得できているのに、商談につながらない

ホワイトペーパーやウェビナー、オウンドメディアなどを通じてリードは獲得できている。しかし、商談数が思うように増えない。このような課題を抱えるIT企業は少なくありません。

その要因は、リード獲得数そのものではなく、獲得後の検討促進や営業接続の設計にあるケースが多く見られます。



■商談は「問い合わせ」ではなく、「検討の前進」から生まれる

BtoBの購買プロセスでは、顧客は課題認知から解決策収集、比較検討、意思決定へと段階的に進んでいきます。そのため、商談を増やすには問い合わせを待つのではなく、見込み顧客の検討段階を一歩ずつ前に進める仕組みが必要です。

また、資料ダウンロードやウェビナー参加などの行動は、検討が進んだサインでもあります。こうした変化を捉え、適切な情報提供やフォローを行うことが商談創出につながります。



■検討促進から営業接続までの設計方法を解説

本セミナーでは、IT企業の購買プロセスを踏まえながら、商談を生む仕組み作りについて解説します。





* 検討段階ごとに必要なコンテンツ設計

* 次のアクションにつなげるCTA設計

* 検討の進展を検知する仕組み

* 商談につなげるフォローアップ設計





ナーチャリング施策を「情報発信」で終わらせず、「商談創出」につなげるための実践的な考え方をご紹介します。



■主催・共催

株式会社アイティベル

■協力

マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/it-bell-20260707/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com/?el=MM)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町３番１２号

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]