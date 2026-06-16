xID、東邦ガスのCVCより出資を受け、エネルギー・公共領域における共創を開始

xID Inc.

xID（クロスアイディ）株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：日下 光、以下：当社）は、東邦ガス株式会社（代表取締役社長：山碕 聡志）とイグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社が共同で運営するコーポレートベンチャーキャピタル「シン・インフラ ファンド by TOHO GAS」から出資を受け、東邦ガスとエネルギー事業における料金関連業務のデジタル化、および自治体・民間事業者向けの新規事業の共創に向け、業務提携を実施したことをお知らせします。

本提携を通じて、両社は、xIDが有するデジタルID技術およびデジタル郵便サービス「SmartPOST（スマートポスト）」と、東邦ガスの地域における事業基盤や幅広いネットワークを掛け合わせ、エネルギー事業における請求・収納業務をはじめとする料金関連業務へのデジタル郵便サービスの導入検討を進めるとともに、自治体および民間事業者向けのサービス展開を視野に、両社の強みを活かした新規事業の創出を目指してまいります。

■業務提携の背景

現在、エネルギー・公共領域においては、請求書・払込票等の多くの料金通知業務が、書面による郵送やSMS・メール等を中心に行われています。しかし、郵便料金の高騰によるコスト負担の増加に加え、書面による郵送では到着までに時間を要し、未開封や見逃しが発生しやすいという課題があります。

また、SMS・メールはデジタル通知手段として広く利用されている一方で、近年はフィッシング詐欺やなりすましによる被害が拡大しており、事業者が利用者へ安全かつ確実に情報を届けることが難しくなっています。

こうした背景を踏まえ、両社は、xIDが提供するデジタル郵便サービス「SmartPOST」を活用し、エネルギー事業における請求・収納業務をはじめとする料金関連業務のデジタル化および利用者の利便性向上に向けた検討を開始します。

あわせて、xIDが有する技術・サービスと東邦ガスの事業基盤・ネットワークを掛け合わせることで、自治体や民間事業者が直面する課題の解決と、生活者の利便性向上に資する新たなサービスの共創を進めてまいります。

■代表者コメント

東邦ガス株式会社 執行役員 事業開発部長 片平 裕氏

当社は、「シン・インフラ ファンド by TOHO GAS」を通じて、これまで築いてきた事業基盤やお客さまとの接点と、スタートアップが保有する革新的な技術・ビジネスモデルを掛け合わせ、新たな価値創出を目指しています。xID株式会社が持つデジタルID技術やデジタル郵便サービスは、自治体での導入も進んでおり、当社グループの事業課題の解決にもつながると考え、出資を決定しました。今後は、同社とともに、エネルギー事業における料金関連業務のデジタル化の推進に取り組むとともに、自治体が直面するさまざまな課題解決に向けた新規事業の創出を目指してまいります。

xID株式会社 代表取締役社長 日下 光

今回の提携を通じて、公共料金領域における通知・請求・決済のあり方を、より安全で便利な体験へと進化させていきたいと考えています。

xIDはこれまで、自治体領域を中心に、本人確認を基盤としたデジタル通知の仕組みづくりを進めてきました。今後は、公共・民間を横断するデジタル郵便インフラの社会実装をさらに推進してまいります。

■SmartPOSTについて

SmartPOSTは、マイナンバーカードを活用した本人確認を基盤に、自治体や企業からの重要な通知を、本人に直接届けるデジタル郵便サービスです。

送り手は、紙の郵送とデジタル通知を同じ仕組みで作成・配信でき、これまでの通知業務をそのままに、無理なくデジタル化を進めることができます。

また、メールやSMSとは異なり、信頼された送信元からの通知のみが届く仕組みにより、フィッシングやなりすましのリスクを抑えながら、受け手は安心して重要な情報を受け取ることができます。

自治体・企業向け「SmartPOST」：https://xid.inc/smartpost/

ユーザー向け「スマートポスト」：https://lp.smartpost.jp/

■xID（クロスアイディ）株式会社について

xIDは、マイナンバーカードを活用したデジタルIDアプリ「xID（クロスアイディ）」や、行政通知をスマホで受け取れる「SmartPOST（スマートポスト）」などを展開するGovtechスタートアップです。

自治体や企業と連携しながら、本人確認や行政手続きのデジタル化を支援し、住民の利便性向上・行政業務の効率化・持続可能なデジタル社会の実現に貢献していきます。

所在地：東京都千代田区内幸町2丁目1-6 日比谷パークフロント19F

代表者：代表取締役社長 日下 光

設立日：2012年5月

事業内容：マイナンバーカードに特化したデジタルIDソリューションを展開

コーポレートサイト：https://xid.inc/