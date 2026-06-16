玄米カップ麺ブランド「BiNoo」のイノウエ企画、「宅麺.com」創業者・井上琢磨氏が社外取締役に就任

株式会社イノウエ企画

食品ブランドの企画・開発・販売を手がける株式会社イノウエ企画（本社：北海道札幌市、代表取締役：高嶌 梓）は、2026年6月11日付で井上 琢磨（いのうえ たくま）が当社社外取締役に就任したことをお知らせいたします。

■ 就任の背景

当社は、玄米カップ麺ブランド「BiNoo（ビヌー）」をはじめとする食品ブランドを展開し、D2C・ECに加え卸売など複数のチャネルで事業を拡大しています。

井上は、国内最大級のラーメン通販サイト「宅麺.com」を立ち上げるなど、食品D2C・EC運営において15年以上の実務経験を有しています。今回の就任により、これまで培ってきた知見を当社のブランド事業の成長戦略に活かし、事業基盤の一層の強化を図ってまいります。

■ 新任社外取締役 プロフィール

井上 琢磨（いのうえ たくま）

株式会社イノウエ企画 社外取締役

1975年生まれ。創業間もないサイバーエージェントにインターンを経て入社。同社の子会社として株式会社トラフィックゲートを立ち上げ、2003年から取締役を務める。2010年にグルメイノベーション株式会社（現・グルメエックス株式会社）を共同創業。国内最大級のラーメン通販サイト「宅麺.com」を立ち上げ、2023年12月にソフトバンクロボティクスグループに参画。食品D2C・EC運営における15年以上の実務経験を活かし、イノウエ企画のブランド事業を支援している。

■ 就任コメント

新任社外取締役 井上 琢磨

「これまで食品ECの領域で培ってきた経験が、丁寧にものづくりと向き合うイノウエ企画の事業に貢献できればと考えています。BiNooをはじめとするブランドを、より多くの方に届けられるよう全力で支援してまいります。」

代表取締役 高嶌 梓

「食品D2C・ECの最前線で長年実績を重ねてこられた井上氏を社外取締役にお迎えできることを、大変心強く感じています。井上氏の知見をお借りしながら、私たちが本当に届けたいと思える食品を、より多くの方にお届けできる体制を築いてまいります。」

■ 玄米カップ麺BiNooの特徴

・玄米100%の麺：麺は玄米100%。小麦を使わないグルテンフリーで、精製しないぶん食物繊維やミネラルが残ります。

・乾燥具材たっぷり：1食あたり14～16gと、カップ麺としては異例の乾燥具材量を使用。野菜・ナッツ・海藻などで、食事としての満足感を持たせています。

・うま味調味料無添加：だしと旨みは椎茸・昆布・野菜・発酵調味料など自然の素材から引き出しています。香料・着色料・保存料も使用していません。

・植物性100%：動物性原料は不使用。ヴィーガン・ベジタリアンの方にもお召し上がりいただけます。

■ 商品概要・販売情報

商品名：玄米カップ麺BiNoo（ビヌー）

内容量・価格：84g／498円（税抜）

原産国：ベトナム

その他販路： 自社オンラインストア(https://binoo.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=stores100_202606&utm_content=brand_top%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2https://shop.binoo.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=stores100_202606&utm_content=online_store%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88https://inoue-kikaku.com/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=stores100_202606&utm_content=corporate)、Amazon.co.jp(https://amzn.asia/d/01vTQhkC)

■ 会社概要

商号：株式会社イノウエ企画

所在地：北海道札幌市中央区宮の森2条17-8-1

代表者：代表取締役 高嶌 梓

事業内容：食品ブランドの企画・開発・販売

運営ブランド：BiNoo(https://binoo.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=stores100_202606&utm_content=brand_top)

URL：https://inoue-kikaku.com (https://inoue-kikaku.com/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=stores100_202606&utm_content=corporate)

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社イノウエ企画

TEL：050-1725-8448

MAIL：info@inoue-kikaku.com