脱炭素経営支援に向けた株式会社インボイスとの業務提携について

株式会社肥後銀行

株式会社肥後銀行（代表取締役頭取 笠原 慶久、以下「当行」）は、このたび芙蓉総合リース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：織田寛明）の連結子会社である株式会社インボイス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：仁多見斎、以下「インボイス」）と、脱炭素経営を目指すお客さまのサステナビリティ関連業務の実務負荷軽減を支援するため、業務提携契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

1.背景

これまでに当行は、5,000社を超えるお客さまに『炭削くん』をご利用いただいております。『炭削くん』をご活用いただく中で、エネルギー使用量の把握や請求書情報の整理・入力といった作業に負担がかかるとのご意見もあり、さらなる実務負担の軽減を求めるニーズが高まっています。こうしたお客さまの課題解決を目指し、当行の思いに賛同いただいたインボイスと連携する運びとなりました。

『炭削くん』を用いた算定支援と、インボイスが提供する『OneVoiceエナジーデータ』の活用を組み合わせることで、データ準備から算定に至るまでの業務負担を大幅に軽減いたします。

2.提携による取り組み内容

・『炭削くん』と『OneVoiceエナジーデータ』を活用したScope 1・2・3排出量算定支援

・CO2排出量算定業務の効率化および実務負担軽減に関する取り組み等

本提携を通じて、脱炭素経営に取り組む企業における算定業務の実務負担軽減および継続的な排出量把握の普及促進に取り組むとともに、サステナブルファイナンス等を活用したワンストップのご支援を実践してまいります。

3.連携イメージ

＜OneVoiceエナジーデータについて＞

OneVoiceエナジーデータは、インボイスが提供するエネルギー使用量のデータ化サービスです。インボイスは、これまで提供してきた公共料金の一括請求サービス「OneVoice公共」を通じて培ってきたエネルギー使用量のデータ作成ノウハウを活かし、CO2排出量算定業務を効率化し、精度の高いデータに基づいた情報開示を可能にします。これにより、お客さまのサステナビリティ経営を支援し、中長期的な企業価値向上に貢献します。

※「OneVoiceエナジーデータ」サービスサイト https://energydata.invoice.ne.jp/

《本件に関するお問い合わせ》

肥後銀行 サステナビリティ推進部 脱炭素・GX推進室

担当：玉木・西村

電話番号：096-326-8699