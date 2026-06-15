引越し専門比較サイト『引越し侍』はサービス開始から20周年！提携社数は全国400社以上、累計紹介件数は6,930万件に到達！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームライフデザイン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：林高生）が運営する引越し専門比較サイト『引越し侍』は、2026年6月をもちましてサービス開始から20周年を迎えました。この20年間で提携社数は全国400社以上（※1）、累計紹介件数は6,930万件（※2）を超えて業界最大級のサービスへと成長いたしました。日頃より『引越し侍』をご利用いただいているお客様、ならびに提携引越し会社の皆さまへの感謝を込め、このたび「引越し侍20周年記念特設サイト」を公開いたしました。

■「引越し侍20周年記念特設サイト」を公開

～引越しを助太刀いたして、20年。～

引越し専門比較サイト『引越し侍』は、2006年6月のサービス開始以来、20年にわたり「引越し」という人生の大きな転機に寄り添い、安心して引越し会社を選べるサービスづくりに邁進してまいりました。

本特設サイトでは、“引越し一筋20年”の歩みともに、これまで支えてくださった皆さまへの感謝を込めた、各種コンテンツを公開しています。

▼『引越し侍』20周年特設サイト

https://hikkoshizamurai.jp/20th-anniversary/

■引越し会社の皆さまへ、敬意と感謝を込めたスペシャルムービー

『引越しの匠たち～大切に扱うということ～』

「引越し侍20周年記念特設サイト」では、引越し会社の皆さまへの敬意と感謝を込めたスペシャルムービーを公開しています。日本の引越しサービスは、お客様の新生活の門出に寄り添い、家財、新居を真心こめて大切に扱う、単なる「荷物を運ぶ」を超えた世界的に見ても極めて品質の高いサービスです。『引越し侍』が20年間にわたり、お客様へ安心・安全な引越しを届けることができたのは、日々現場でお客様と向き合い、長年にわたり日本の素晴らしい「引越し文化」を築き支えてこられた引越し会社の皆さまの存在があってこそです。本ムービーでは、引越し業界の皆さまへの深い敬意と、20年間支えていただいた感謝の気持ちをかたちにしました。

『引越し侍』はこれからも、引越し業界の皆さまと共に歩みながら、引越し専門比較サイトとしてより良いサービスづくりに取り組んでまいります。

■多分野の専門家からのお祝いメッセージ

『引越し侍』が20年にわたり多くのお客様に選ばれ続けてきたのは、引越し「専門」比較サイトとして変わらずサービスを提供し続けてきたからだと考えています。現在では、提携引越し会社数は400社以上（※1）、累計紹介件数は6,930万件(※2）に到達し、業界最大級のサービスへと成長いたしました。これもひとえに、ご利用いただいたお客様、長年にわたり共にサービスを支え、育ててくださった引越し会社の皆さまのおかげです。

本ムービーでは、『引越し侍』と同様に、その道一筋に歩み続け、いわばそれぞれの専門分野で活躍しておられる方々から、20周年を祝うメッセージをいただきました。ぜひ「引越し侍20周年記念特設サイト」にてご覧ください。

https://hikkoshizamurai.jp/20th-anniversary/

※本作品（話・動画）はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。

■“引越し一筋20年”、さらなる進化への挑戦

『引越し侍』は20周年を機に、これまで培ってきた知見と実績を活かし、サービスおよび顧客体験のさらなる進化に取り組んでまいります。2006年のサービス開始以来、『引越し侍』は「引越し一筋」で、お客様と引越し会社様をつなぐサービスづくりを追求してきました。20年間、多くのお客様および引越し会社の皆さまの声と向き合い続ける中で、私たちには、まだまだ皆さまに提供できる価値や体験があると考えています。現在、そうした想いを形にする新たな挑戦として、より便利で、より安心できる引越し会社選びのの実現を目指した新サービス『引越し侍 スマート比較』を6月17日（水）より提供開始いたします。

これからも、お客様にとってより安心・納得の引越し会社選びを提供できるよう、日々サービスの改善に取り組み、新たな価値の提供に努めてまいります。

関連リリース：引越し専門比較サイト『引越し侍』が新たなサービス「引越し侍 スマート比較」の提供開始を決定(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002749.000001348.html)

■『引越し侍』について

『引越し侍』は、全国400社以上（※1）の引越し会社の中から、料金や口コミが比較でき、引越し情報を入力するだけで、お客様の条件にあわせた引越し会社を予約したり、一括で最大10社に見積もりの依頼ができる引越し専門比較サイトです。なかなか探すことの難しい地方の優良引越し会社から、実績豊富な大手引越し会社まで幅広く見積りを依頼することが可能です。また、引越し準備や手続きなど引越しにまつわるお役立ち情報の発信のほか、転勤や海外への引越しやオフィスの引越し、ピアノの引越し・売却などをサポートするサービスもございます。

※1：全国400社以上…2026年6月15日現在。

※2：累計紹介件数6,930万件…当社が運営・提供する全引越し比較サービスの合算値（2026年6月15日現在）。

■公式キャラクター『引越し侍・ひっこしば』

―関連ページ―

引越し侍WEBサイト https://hikkoshizamurai.jp

引越し侍 転勤相見積もり代行サービス https://hikkoshizamurai.jp/relocation/

引越し侍 ピアノ引越し専用ページ https://hikkoshizamurai.jp/piano

引越し侍 ピアノ買取ページ https://hikkoshizamurai.jp/piano-kaitori

引越し侍Xページ https://x.com/hikkoshizamurai

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引越し侍TikTokページ https://www.tiktok.com/@hikkoshizamuraijp

■会社概要

会社名：株式会社エイチームホールディングス（ Ateam Holdings Co., Ltd. ）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」の3つの軸で事業を展開するIT企業

URL：https://www.a-tm.co.jp/

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。



