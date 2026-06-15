七五三の前撮り実施率は52.3％｜2人に1人がスタジオ撮影を経験【保護者100人調査】

株式会社LIN

レンタル衣裳マイセレクト（運営：株式会社LIN／岐阜県可児市）は、七五三を経験した保護者100名を対象に「七五三の前撮り」に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、52.3％がスタジオで前撮り撮影を行っていることが分かりました。

近年は七五三シーズンの混雑を避けるため、当日のご祈祷とは別日に撮影を行う家庭も増えており、前撮りが一般的な選択肢になりつつあります。

■調査結果｜2人に1人が七五三の前撮りを実施

七五三の前撮りについて質問したところ、

・スタジオで前撮りを行った 52.3％

・前撮りを行わなかった 47.7％

という結果となりました。

保護者の約2人に1人が前撮りを経験しており、七五三における定番の準備のひとつになっていることが分かります。

■なぜ前撮りを選ぶ家庭が増えているのか

前撮りを選ぶ理由としては、

・七五三シーズンの混雑を避けられる

・子どもの機嫌が良い日に撮影できる

・ご祈祷当日の負担を減らせる

・ゆっくり写真を残せる

といったメリットがあります。

特に近年は、写真を大切な思い出として残したいという考え方が広がり、前撮り需要の増加につながっていると考えられます。

■専門店の視点｜七五三は「撮影を中心に考える時代」へ

着物レンタルマイセレクトでも、七五三のご利用者様から

「まずは写真を残したい」

「秋の混雑を避けて撮影したい」

というご相談をいただく機会が増えています。

かつては神社参拝が中心でしたが、現在では写真撮影そのものが七五三の大切なイベントとして定着しつつあります。

今回の調査結果は、その変化を裏付ける結果といえます。

■関連ページ

七五三レンタル一覧

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/236916/list.html

七五三の前撮り完全ガイド

https://www.tomesode-myselect.com/news/howto-shichigosan/753_calendar_2024/

調査概要

調査対象：七五三を経験した保護者

調査人数：100名

調査方法：インターネット調査（Freeasy）

調査期間：2026年6月

調査主体：株式会社LIN

◆株式会社 LIN

着物レンタルマイセレクト

HP：https://www.tomesode-myselect.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kimono_rental_myselect/

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