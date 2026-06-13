水遊び場「森のせせらぎ」6/12（金）よりオープンしました！！(国営滝野すずらん丘陵公園）

暑い夏は滝野で“水遊び＆川遊び”

一般財団法人 公園財団

まもなく札幌でも夏本番！滝野公園では、こどもの谷（中心ゾーン）にある、水遊び場「森のせせらぎ」が6/12（金）よりオープンしました。

また園内を流れる厚別川をはじめ、園内各所の川遊び＆水遊びスポットもオープンしており、毎年夏休みを中心に多くのお客様で賑わいます。

森のせせらぎについて

水遊び＆納涼スポット :https://takinopark.com/facility/play/#play4

水遊びデビューにぴったりなこどもの谷のオアシス！

水深が浅いため、小さなお子様でも安心して遊べます。

※裸足のみご利用可能。（水遊び専用靴などは利用不可）

場所：中心ゾーン こどもの谷内

（最寄り駐車場：東口駐車場より徒歩10分）

水深目安：足首程度の高さ

滝野の大自然の中で涼しく遊ぼう！おすすめ川遊びスポット！！

厚別川

渓流ゾーンの「厚別川」は、公園内で一番広い水遊び場！そして駐車場から近いことが特徴。

冷たい川の近くには炊事場もあり、ご家族やご友人とのBBQ も楽しめます。

場所：渓流ゾーン

（渓流口駐車場より徒歩5分）

水深目安：膝の高さ程度

野牛沢川

もっとワイルドに川遊びを満喫したい方はこちらがオススメ！

森の中を流れる川で生きもの探しにも挑戦してみよう！

場所：滝野の森ゾーン 西エリア

（滝野の森口駐車場より徒歩10分）

水深目安：足首程度の高さ

森の教室

森遊びを思いっきり楽しみたい方におすすめ！

水辺で遊んだり生きもの探しも楽しめます。

目の前が休憩所でトイレや足洗い場もあるので安心して遊ぶことができます。

場所：滝野の森ゾーン 東エリア

（南駐車場より徒歩15分）

水深目安：足首程度の高さ

暑い夏におすすめの水遊びイベント！

たきのサマーキッズパーク

自由に遊べる水遊びプレイパークを開催！

水鉄砲などの無料貸し出しおもちゃなどを用意しているので1日夢中で遊べます。

プレイパークの内容は当日のお楽しみ！夏空の下で思いっきり遊ぼう♪

お問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/775_1_046b25275e0758d75ffc92ab66d5ee7a.jpg?v=202606130351 ]たきのサマーキッズパーク :https://takinopark.com/event/summerkidspark/

国営滝野すずらん丘陵公園

札幌市公園緑化協会共同体 滝野管理センター 企画広報係

住所：北海道札幌市南区滝野247番地

TEL：011-594-2222

【各種SNSなど随時更新中！】

公園HP：https://www.takinopark.com/

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