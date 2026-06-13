韓国の人気ビューティブランド・雑貨・グルメが集結！『週末KOREA ハップルFES in 大阪』を盛り上げる約20の人気出店ブランドを一挙発表！

株式会社光文社

2026年4月より毎日放送にて放送中の番組「週末KOREA」（関西ローカル／毎週金曜24:43～）が、7月4日（土）・5日（日）の2日間、グラングリーン大阪にて韓国カルチャーが一堂に会するPOPUPイベントを開催いたします。

“HOT PLACE”（＝ハップル）とは、「今最も注目を集めている場所」を意味する、韓国の若者を中心に使われているトレンドワードです。

関西初上陸ブランドを含む20のブランドが集結する本イベント。このたび、出店ブランド第2弾を発表いたします。

出店ブランド情報解禁 第二弾

LADOR（ラドール）

2007年に韓国で誕生したヘアケアブランド。『Laboratory（研究所）』と『adorable（愛らしい）』を組み合わせたブランド名には、髪の悩みに寄り添い、髪本来の美しさを引き出したいという想いが込められています。研究員と専門家のノウハウを活かした製品開発を行い、現在は30か国以上で展開。人気の『パフュームヘアオイル』は、まるで髪に塗る香水のような上品な香りと軽やかな使用感で支持を集め、多数の美容アワードを受賞しています。

公式Instagram：https://www.instagram.com/lador_jp/

Arocell（アロセル）

単なるスローエイジングではなく、独自のサイエンスに基づき、年齢を重ねても、自分らしくハリとツヤに満ちた肌へ。Arocell（アロセル）は、これからのエイジングケアの新しい形を提案します。

韓国最大級の化粧品口コミサイト「ファヘ（hwahae)」の、 2025年度エイジングケア*¹マスクベストエンブレム受賞、Qoo10スキンケア部門第1位(2026年1月)、Qoo10マスクパック部門第1位(2026年1月)を獲得、さらにOLIVE YOUNGオンラインマスクパック部門でも第1位(2026年2月)を獲得するなど、韓国有数の販売チャネルで評価され、感度の高いユーザーを中心に支持を拡大しています。

公式Instagram：https://www.instagram.com/arocell_jp/

ETERNAL YOU（エターナルユー）

韓国発のライフスタイルブランド。ギフトとして贈りたくなるデザイン性と品質にこだわったアイテムを展開しています。「SUGAR BAG」は、K-POPファンの応援シーンでも使いやすいキャンバスバッグ。ペンライトが収納できるサイズ感とトレンド感のあるデザインで、ファンダムカルチャーを楽しむ人たちからも注目を集めています。

公式Instagram：https://www.instagram.com/eternal_uuu/

BITE ME（バイトミー）

韓国発のペットライフスタイルブランド。“Enjoy every moment with your pet”をコンセプトに、おやつやおもちゃ、ファッションアイテム、生活雑貨など幅広い商品を展開しています。デザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムで、ペットとの毎日をより楽しく彩ります。

公式Instagram：https://www.instagram.com/biteme_jp

muleboy（ミュールボーイ）

韓国発の機能性サンダルブランド。 “歩くこと”に追求し開発された、優れたクッション性と快適な履き心地が魅力です。代表モデル「SQUARE X」は、ミニマルなデザインと軽やかな履き心地で人気を集める一足。今回のPOP UPでは、サクラピンク・カナリアグリーン・ストーンブルーなどの新色を含む豊富なカラーバリエーションをご用意しています。

公式Instagram：https://recirculet.com/pages/muleboy

LIMOE（リモエ）

「一日、一日の小さな積み重ね」をコンセプトにしたインナービューティー＆スキンケアブランド。流行の消費ではなく、自然由来の原料や、続けやすさにこだわり、毎日の美と健康をサポートする商品を展開しています。

今回は、人気の自然発酵酵素と韓国認証オーガニック・ノンカフェインティーを販売。

日々の小さな積み重ねで、揺らがない美しさを育むアイテムをお届けします。

公式Instagram：https://www.instagram.com/limoe_official/

CAViAR PRODUCTS（キャビアプロダクツ）

“キャビア”のように日常を少しだけ特別にするアイテムを提案するキュレーションショップ。今回は、厳選した9ブランドとともに、ソウルの“今”をお届けします。

【キュレーション９ブランド】

・BANACO

・BLUELUE

・double quotes

・elldu

・I Hate Monday

・inimini

・mascompany

・MERRYFRIDAY

・SPEXTRUM

公式Instagram：https://www.instagram.com/caviar_products.jp/

JOGUMAN（ジョグマン）

韓国で大人気の恐竜キャラクター「JOGUMAN」。"ぼくらはちいさな存在。でもそれは、重要じゃないということじゃない。"というスローガンを中心に、JOGUMAN特有のユーモアやジョークを通じて、日常のささやかな楽しさやさりげない幸せを伝えています。



会場にはフォトスポットもご用意しておりますので、ぜひJOGUMANの世界観をお楽しみください。また、MNH（エムエヌエイチ）やDINOTAENG（ダイノテン）といったブランドも参加予定です。



LINE FRIENDSブランドサイト：https://linefriends.co.jp/

TETO（テト）

2023年、ソンスでローンチした「TETO（テト）」は、タオルを生活用品から小さなアートピースとして楽しめる存在へと変化させたブランドです。世界でわずか1%しか生産されないハイエンド素材「スーピマコットン」を使用したTETOのタオルは、柔らかな肌触りと鮮やかな発色が特徴。唯一無二のカラーとデザインで、新たなタオル体験を提供します。ソンスのフラグシップストアは、壁一面に敷き詰められたタオルが印象的で、美術館のような空間が話題となっています。

公式Instagram：https://www.instagram.com/teto.objet/

HEART TIRAMISU（ハートティラミス）

ハートをモチーフにした印象的な世界観で注目を集めるデザートブランド。見た目のかわいらしさと特別感のあるスイーツが魅力です。今回は、ブランドを象徴するティラミスを販売。思わず写真を撮りたくなるビジュアルとともに、その世界観をお楽しみください。

公式Instagram：https://www.instagram.com/hart_tiramisu/





GOLDEN PIECE（ゴールデンピース）

韓国・ソウルの漢南洞発の高級薬菓ブランド。韓国の伝統菓子・薬菓（ヤックァ）を現代的な感性で再解釈し、上質なギフトスイーツとして提案しています。多彩なフレーバーと洗練されたパッケージが人気を集め、韓国のトップアーティストやセレブリティにも愛される注目ブランドです。

公式Instagram：https://www.instagram.com/goldenpiece_korea/

YU1L × JOY187（ユイル×ジョイ187）

韓国で実際にK-POPアイドルのヘアメイクを多数担当する人気サロン「JOY187」と提携したヘアメイクサロン「YU1L」が本場の韓国メイクをリアルに体験できるポイントメイクブースをオープン。プ。「憧れのあのアイドルメイクをマネしてみたい！」、「韓国メイクを体験してみたい！」という想いをプロのヘアメイクアップアーティストが叶えてくれます。

公式Instagram：https://www.instagram.com/yu1l_official/

LEGODT（レゴト）

韓国発のカスタマイズタンブラーブランド。タンブラーを自分らしくデコレーションする“TUMGGU（タムク）”カルチャーを提案し、韓国でも注目を集めています。人気の「ループタンブラーマルチ600ml」は、洗練されたデザインと使いやすさを兼ね備えた代表モデル。今回のPOPUPでは、新色3カラーが大阪初登場。お気に入りのカラーにチャームやステッカーを組み合わせて、世界にひとつだけのタンブラー作りを楽しめます。

公式Instagram：https://www.instagram.com/legodt.japan/

【スペシャルサポートブランド】

KOPHER（コフェル）

韓国の美容整形外科「4ever」との共同開発から生まれたスキンケアブランド。医学的知見を活かし、年代ごとの肌悩みに寄り添う“肌管理スキンケア”を提案しています。人気の「4everライン」は、肌にうるおいとツヤを与え、なめらかな肌印象へ導くのが特長。ベタつきにくく朝晩使いやすい処方で、多くの支持を集める人気アイテムです。

公式Instagram：https://www.instagram.com/kopher_jp/

SUNTORY（サントリー）

サントリーの「美食韓茶」は韓国で昔から親しまれ、現在もトレンドとして若い女性を中心に人気のある素材からヒントを得て、「ざくろ」と「あずき」をベースに、美味しく飲みやすい味わいにブレンドしています。「あなたの日々が美しく色づきますように」という思いを込め、毎日の生活に寄り添う新しいお茶として、飲むたびに前向きな気持ちになれる存在を目指していきます。

公式HP：https://www.suntory.co.jp/softdrink/bishokukancha/

※出店ブランド第三弾は後日発表いたします

ステージコンテンツ

プレミアムパスをご購入いただいた方の中から抽選で、各ステージの指定エリアにてご観覧いただけます。

7月4日（土）

11:30～12:10 レインボー池田直人によるオープニングステージ

15:00～15:30 大人気の４人組男性歌謡コーラスグループ モナキによるトーク＆ミニライブステージ

7月5日（日）

13:00～13:40 韓国美容系インフルエンサーの丸岡えつこ×韓国トップヘアメイクサロン「JOY187」による韓国メイクショー

●応募フォームURLはプレミアムパスご購入者さまにのみ、別途メールでご案内いたします。

●プレミアムパス1枚につき、1口分の抽選に応募可能です。一度の決済で一つの注文番号が発行され、抽選応募時には注文番号が必要となります。購入枚数に応じて、一つの注文番号で10口まで応募できます。同じステージに2口以上応募することも可能です。

●一つの注文番号で複数回応募された場合、2回目以降の応募は無効化します。また、購入枚数よりも多い口数で応募された場合、その応募は無効化します。

●一つの注文番号で当選できるのは各ステージ1枚のみとなります。2名以上で同じステージの観覧をご希望される場合は、それぞれ購入と応募が必要となります。

●ステージ抽選応募期間： 6月6日（土）1:13～6月29日（月）12：00まで。ステージ当落発表については7月2日（木）夕方頃予定（諸事情により、やむを得ず予定の変更がある場合がございます。予めご了承ください。）

● 各ステージの所要時間は30分～40分程度を予定しております。全公演スタンディング形式（立見）での観覧となります。また屋外での開催のため、熱中症対策が必要となる旨をあらかじめご理解の上、お申し込みください。

● 当日は番組の収録カメラが入るため、客席の様子が放送に映り込む場合がございます。あらかじめご了承いただいた上でお申し込みください。

【レインボー 池田直人 プロフィール】

ジャンボたかおとともに、お笑いコンビ「レインボー」として活躍する。美容知識を活かしたSNS発信やコスメレビューが話題を呼び、性別を問わず幅広いファンを獲得。自身がプロデュースするビューティブランド「makeumor」を展開するなど、美容分野にも活動の幅を広げており、お笑い界を代表する美容インフルエンサーとして知られている。

公式Instagram：https://www.instagram.com/ikenao0919/?hl=ja

【モナキ プロフィール】

「セカンドチャンスオーディション」合格者メンバー中心に構成された、じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネからなる4人組グループ。プロデューサーは純烈リーダー・酒井一圭。今年4月「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューを果たし、SNSでも「一度聴いたら頭から離れない」「ダンスを真似したくなる」と中毒性の高い楽曲が瞬く間に拡散された、今最も目が離せない大注目の新星グループ。

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@monaki__official

【丸岡えつこ プロフィール】

韓国トレンド発信インフルエンサー。

韓国現地から最新の美容・ライフスタイル・ファッショントレンドを発信。実際に試して良かったスキンケアや美容医療、話題のスポット情報まで、リアルな体験をもとに分かりやすく紹介。大人女性ならではの目線で“本当に良いもの”を厳選し、毎日の美容がもっと楽しくなる情報を届けている。

公式Instagram：https://www.instagram.com/etsuko_mrok/

「プレミアムパス」をご購入のお客様には豪華アイテムをプレゼント！！

「プレミアムパス」をご購入いただくと、ゲストステージを指定エリアで観覧できる抽選にご参加いただけるほか、人気韓国ブランドをはじめとした豪華アイテム2,000円相当をランダムで詰め合わせてプレゼントいたします。

＜封入例＞下記から4～5種類を目安にプレゼントいたします。

１.KOPHER インテンシブフィニッシュクリーム (1mL×2枚)

２.Luvum ゲルマスク1枚(グリーンシトラス、シカ、ユズ、スローエイジングフィトコラーゲン)

３.espoir ザブロウ ラミネーティングジェル

４.ISOI 目元集中ケアアイゲルパッチ3p

５.Sorule ソフニングブリーズシャンプー＆トリートメント or ソフニングアクアシャンプー＆トリートメント

６.Wonjungyo モイストアップレディスキンパック DM3枚入り（ミシン目無し）

７.SWAG マウスウォッシュ（コーラウォッシュ、ピーチコーラウォッシュ）の内から1種

８.正官庄 ザクロ・紅参(ホンサム)7袋入り

９.Changefit チェンジフィット酵素（ベリー風味、きなこ餅風味）

※画像はイメージです。

※アイテムセットの内容はランダムでの配布となります。

※当日サンプリングされる商品は、都合によって変更になることがございます。

■ 開催概要

公演名： 週末KOREA ハップル FES in 大阪 ～番組が選んだ20の”HOT PLACE”が集まる、韓国づくしの2日間～

開催日時：2026年7月4日（土）、７月5日（日）11：00～20：00（最終入場 19:45）

入場無料

プレミアムパス：※数量限定販売

料金：770円（税込）※別途チケットシステム手数料が110円（税込）かかります

１.ステージ観覧抽選券

２.韓国ブランド等の豪華アイテム詰め合わせセット

✻ステージ抽選申し込み期間：6月6日（土）1:13～6月29日（月）12：00まで。

7月2日（木）夕方頃当落発表予定

JOY187メイク体験：3,000円（税込・システム利用料込）

1回15分。ワンポイントメイク3種類より

お好きな体験をお選びいただけます。

※日時指定事前予約制。満席になり次第終了

詳細はイベントHPをご覧ください。

チケット販売サイト：光文社K-POPメンバー

URL：https://member.k-kobunsha.jp/products/hotplacefes-premiumpass

会場：グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた（〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町５）

出演者：レインボー 池田直人

モナキ

丸岡えつこ

主催： 週末KOREA 実行委員会（光文社・毎日放送）

公式HP：https://www.mbs.jp/hotplace-fes/

公式Instagram： https://www.instagram.com/syumatsu_korea/

公式X：https://x.com/syumatsu_korea?s=20

※出店ブランド情報およびイベント詳細は、今後のリリースおよび公式SNSにて順次発表いたします。