韓国最高峰の権威を誇るK-POP音楽授賞式『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』2026年6月20日（土）夜6時より、「ABEMA」にて日韓同時・独占無料生中継が決定

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月20日（土）夜6時より、韓国・インスパイアアリーナにて開催される、韓国国内最高の権威と35年の歴史を誇るK-POP音楽授賞式『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』を、日韓同時・独占無料生中継することを決定いたしました。

『SEOUL MUSIC AWARDS』は、1年間で輝かしい成果を上げた歌手を選出し、大賞・本賞・新人賞などを授与する、K-POPを代表する一大イベントです。アルバム販売数、審査員評価、そして世界中のファンによる投票などを総合して受賞者が決定されます。1990年に第1回が開催されて以来、K-POPの成長史を刻み続けてきた本授賞式は、今回で記念すべき第35回目を迎えます。今年は会場をインスパイアアリーナへと移し、圧倒的なスケールと進化した舞台演出とともに、栄光の瞬間をお届けいたします。

本授賞式の最大の特徴は、“ただ一つのチーム”にのみ授与される「大賞（Grand Prize）」の原則です。他の授賞式とは一線を画し、受賞者の価値と重みを守るために守られてきたこの原則は、35年間にわたり授賞式の権威を支える重要な指標として定着しています。過去にはBTS、EXO、NCT DREAMなど、時代を象徴するトップアーティストたちがその名を連ねてきました。

そして今回も豪華なラインナップが勢揃いします。新曲「BOOMPALA」が話題を集めているLE SSERAFIMや、グローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した8人組ボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONEをはじめ、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、ATEEZ、Hearts2Hearts、iznaといった最注目のK-POPアーティストたちが大集結。さらに、音楽シーンを彩る実力派のクォン・ウンビ、HANRORO、イ・チャンウォンらの出演も決定しています。

また、授賞式を華やかに彩るMC陣には、イトゥク（SUPER JUNIOR）、イソル（KiiiKiii）、そして出演アーティストでもあるパク・ゴヌク（ZEROBASEONE）の3名が就任。さらにプレゼンターとして、ソン・ジュンギ、コ・ユンジョン、シム・ウンギョン、クォン・ナラなど、韓国ドラマ・映画界を牽引する豪華俳優陣の登壇も決定いたしました。

K-POP音楽授賞式『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』は2026年6月20日（土）夜6時より、「ABEMA」にて日韓同時・独占無料生中継となります。韓国音楽界の頂点が決まる歴史的な瞬間を、ぜひリアルタイムでお楽しみください。

■ABEMA『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』概要

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番組ページ：

放送日時： 2026年6月20日（土）夜6時～夜11時00分（予定）

放送チャンネル：

「ABEMA K WORLD」チャンネル https://abema.tv/channels/k-world/slots/DnKssbpmyzcnEs

「ABEMA SPECIAL3」チャンネル https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/8a5o5zwRjdUZfm

出演アーティスト：

AHOF、ALPHA DRIVE ONE、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、DAYOUNG、Dragon Pony、HANRORO、Hearts2Hearts、IDID、idntt、izna、KiiiKiii、KWON EUNBI、Lee Chan-won、LE SSERAFIM、MODYSSEY、SAY MY NAME、xikers、ZEROBASEONE

MC：

イトゥク（SUPER JUNIOR）、パク・ゴヌク（ZEROBASEONE）、イソル（KiiiKiii）

プレゼンター：

アリン、イ・ユビ、キム・ジェウォン、キム・ドフン、クォン・ナラ、コ・ユンジョン、シム・ウンギョン、ソン・ジュンギ、チョ・ユリ、ハ・ユンギョン、パク・ジファン、ホ・ナムジュン、リュ・ギョンス

■ABEMA K-POP・韓流ドラマ SNSアカウント

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

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