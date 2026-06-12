今年を代表するゲームが決まる！大賞に輝くのはどの作品か！？日本ゲーム大賞2026「年間作品部門」本日6月12日（金）より一般投票開始！

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(略称:CESA、会長:辻本 春弘)は、年間を代表するにふさわしい、ゲームタイトルを選考・表彰する、日本ゲーム大賞2026「年間作品部門」の一般投票を本日6月12日（金）より受付開始いたします。本年は、2025年6月1日（日）から2026年5月31日（日）までの間に、日本国内でリリースされた作品が対象で、その中から年間を代表するゲームタイトルを選出します。

投票の締切は、7月17日（金）23:59＜日本時間＞です。投票方法などの詳細については、日本ゲーム大賞公式サイトをご覧ください。

※日本ゲーム大賞公式サイト：https://awards.cesa.or.jp/

◼︎投票すると抽選でゲーム機など賞品が当たる！

今年も投票された方の中から抽選で、PlayStation(R)5 Pro、Nintendo Switch(TM)2（日本語・国内専用）、XBOX Series Xといった各種ゲーム機をはじめ、「年間作品部門」受賞ソフトもしくは関連グッズ、東京ゲームショウ2026入場券や日本ゲーム大賞「年間作品部門」発表授賞式特別ご招待など、合計約350名様に豪華賞品をプレゼントします。

日本ゲーム大賞「年間作品部門」は、年間を代表するにふさわしい優れたコンピュータエンターテインメントソフトウェア作品を選考・表彰する賞です。今年は6月12日（金）から7月17日（金）まで行われる一般投票のあと、日本ゲーム大賞選考委員会による審査を経て、『大賞』や『優秀賞』（該当数）など各賞を決定します。「年間作品部門」への皆様からの投票をお待ちしております。

■日本ゲーム大賞2026「年間作品部門」投票要項

対象作品：2025年6月1日（日）から2026年5月31日（日）までの間に日本国内でリリースされたコンピュータエンターテインメントソフトウェア全作品

※家庭用ゲーム機、携帯型ゲーム機、パソコン、スマートフォン等、プラットフォームの種類は問いません。

※海外作品の日本版移植作品も含みます。

投票期間：2026年6月12日（金）13:00から7月17日（金）23:59＜日本時間＞まで

投票資格：性別、年齢、国籍、所在地、ゲームの経験および所有の有無を問いません。

※ただし、お一人様1回、1作品の投票のみ有効となります。

※投票キャンペーンの抽選は、日本国内在住の方のみとさせていただきます。

投票方法：

＜Webでの投票＞

日本ゲーム大賞公式サイト：https://awards.cesa.or.jp/

スマートフォンまたはPCからアクセスの上、必要事項を入力し、送信してください。

＜はがきでの投票＞

〔1〕氏名 〔2〕性別 〔3〕年齢 〔4〕住所 〔5〕電話番号 〔6〕職業 〔7〕メールアドレス（お持ちの場合）〔8〕ソフト名 〔9〕ゲーム機（投票ソフト名に該当するハード名）〔10〕投票理由

〔11〕希望される賞品のコース名（A・Bコースは希望商品を含めて ）

以上を記入し、以下宛先に郵送。

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-3-1 ニュー中野ビル 6階 「日本ゲーム大賞 係」

賞品：投票者の中から抽選で、以下賞品をプレゼントします。

Aコース／PlayStation(R)5 Pro：3名様

Nintendo Switch(TM)2（日本語・国内専用）：3名様

XBOX Series X：3名様

※ゲーム機本体のカラーはお選びいただけません。

Bコース／Apple Gift CardまたはGoogle Playギフトカード 各1万円分：計20名様

Cコース／日本ゲーム大賞2026年間作品部門 受賞ソフトまたは関連グッズ：計100名様

Dコース／東京ゲームショウ2026入場券

※一般公開日である9月19日(土)・20日(日)・21日（月・祝）のいずれか1日の入場が可能

Eコース／日本ゲーム大賞2026「経済産業大臣賞」「年間作品部門」発表授賞式 特別ご招待

※日程：2026年9月15日(火)18:00～予定

会場：ヒューリックホール東京（東京都千代田区有楽町2丁目-5-1 有楽町マリオン11F）

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※賞品のお届けは、日本国内に限らせていただきます。

■ご参考

【日本ゲーム大賞2025「年間作品部門」受賞作品一覧】

■日本ゲーム大賞2026「経済産業大臣賞」「年間作品部門」発表授賞式 開催概要

名称：日本ゲーム大賞2026「経済産業大臣賞」「年間作品部門」発表授賞式

主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

日程：2026年9月15日（火）

会場：ヒューリックホール東京（東京都千代田区有楽町2丁目-5-1 有楽町マリオン11F）

公式サイト：https://awards.cesa.or.jp/