【2026年６月最新版】自転車保険ランキングを更新！｜ｉ保険（あいほけん）

株式会社アイ・エフ・クリエイト2026年6月最新版ランキングは、2026年2月～2026年4月までの契約件数に基づいて作成しています。

保険比較サイト「ｉ保険（あいほけん）」を運営する株式会社アイ・エフ・クリエイト（本社：東京都立川市、代表取締役：小川真一）は、「自転車保険比較サイト（https://www.i-hoken.info/bicycle/(https://www.i-hoken.info/bicycle/?utm_source=press&utm_medium=pr)）」において、2026年6月最新版の自転車保険ランキングを公開いたしました。

本ランキングは、自身のケガに対する補償や、万が一の賠償請求に備える個人賠償責任補償、さらに自転車の破損・盗難補償など、多様なニーズに対応した保険商品を掲載している点が特長です。多くの利用者が自分に合った補償を選べるよう、比較検討に役立つ情報提供を目指しています。

ランキングの特長

1．幅広い補償タイプに対応

ケガ・賠償責任補償を中心としたスタンダードなプランに加え、盗難・破損に備えたプラン、シニア向けプランなど、多様な商品ラインナップを掲載。

2．実態に基づいたランキング

ランキングは、当サイト経由の申込実績をもとに集計し、ユーザーにとって実用性の高い指標として提供しています。

3．初心者でも選びやすい設計

補償内容（賠償責任、死亡・後遺障害、入院・通院・手術）、ロードサービスの有無、盗難補償の有無、加入可能年齢などを分かりやすく整理し、初めて自転車保険を検討する方でもスムーズに比較できる構成としています。

【自転車保険】2026年6月最新版 ランキング

ケガ・賠償責任補償がある保険

1位：サイクル安心保険｜損保ジャパン

https://www.i-hoken.info/bicycle/insurance/sj/(https://www.i-hoken.info/bicycle/insurance/sj/?utm_source=press&utm_medium=pr)

2位：ネットde保険 @さいくる｜三井住友海上

https://www.i-hoken.info/bicycle/insurance/ms/(https://www.i-hoken.info/bicycle/insurance/ms/?utm_source=press&utm_medium=pr)

3位：からだの保険（サイクル）｜東京海上日動

https://www.i-hoken.info/bicycle/insurance/tk/(https://www.i-hoken.info/bicycle/insurance/tk/?utm_source=press&utm_medium=pr)

4位：サイクルアシスト｜楽天損保

https://www.i-hoken.info/bicycle/insurance/rakuten/(https://www.i-hoken.info/bicycle/insurance/rakuten/?utm_source=press&utm_medium=pr)

5位：自転車向け保険「Bycle」｜au損保

https://www.i-hoken.info/bicycle/insurance/au/(https://www.i-hoken.info/bicycle/insurance/au/?utm_source=press&utm_medium=pr)

破損・盗難補償がある保険

1位：ペダルワン｜あんしん少短

https://www.i-hoken.info/bicycle/pedalone/(https://www.i-hoken.info/bicycle/pedalone/?utm_source=press&utm_medium=pr)

2位：みんなのスポーツサイクル保険｜SBI日本少短

https://www.i-hoken.info/bicycle/sportscycle/(https://www.i-hoken.info/bicycle/sportscycle/?utm_source=press&utm_medium=pr)

詳しい自転車保険ランキングを確認する ＞ :https://www.i-hoken.info/bicycle/ranking/?utm_source=press&utm_medium=pr

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自転車や保険のお役立ち情報

自転車保険の義務化状況から年齢制限、盗難補償やヘルメット義務化などについてわかりやすく解説しています。

https://www.i-hoken.info/bicycle/info/(https://www.i-hoken.info/bicycle/info/?utm_source=press&utm_medium=pr)

自転車盗難に備えるには？盗難補償がある保険

年間10万件以上発生する自転車盗難の現状や防止対策、一般的な自転車保険では対象外になりやすい盗難補償がある保険を紹介しています。

https://www.i-hoken.info/bicycle/info/theft.html(https://www.i-hoken.info/bicycle/info/theft.html?utm_source=press&utm_medium=pr)

■会社概要

会社名：株式会社アイ・エフ・クリエイト

所在地：東京都立川市曙町2-36-2

ファーレ立川センタースクエア8F

代表者：小川 真一

■事業内容

損害保険代理店業務

生命保険の募集に関する業務

営業支援コンサルティング業務

Webコンサルティング業務

コールセンターの企画、構築、運営業務

労働者派遣事業（派13-305549）

銀行代理業（関東財務局長（銀代）第３２９号）

おかげさまで25周年！年間利用者数400万人突破！

■保険比較サイト『ｉ保険（あいほけん）』シリーズ

生命保険：https://www.i-hoken.com/(https://www.i-hoken.com/?utm_source=press&utm_medium=pr)

火災保険：https://www.kasai-hoken.info/(https://www.kasai-hoken.info/?utm_source=press&utm_medium=pr)

海外旅行保険：https://www.207207.jp/(https://www.207207.jp/?utm_source=press&utm_medium=pr)

取扱保険一覧：https://www.i-hoken.info/(https://www.i-hoken.info/?utm_source=press&utm_medium=pr)

メディア関係者さまへ

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