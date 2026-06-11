目白の小さなギフトショップに、次世代が集まる理由。

日田商会合同会社

東京都豊島区目白エリアを拠点とするおくりもの・ギフトショップ「threaF（スリーフ）」（https://threaf.com/(https://threaf.com/)）は、2026年6月11日、18日、中学校の修学旅行プログラムの一環として生徒の企業訪問を受け入れます。

本プログラムを企画・仲介するのは、文部科学省のキャリア教育指針に基づきキャリア学習支援を手がける株式会社ミューズ（アイディアティプス）。2026年6月実施分だけで全国25校・兵庫・宮城・滋賀・愛知・岡山・茨城など多様な地域の中学生が参加を予定しており、「地域の個人商店」を学びの場として選ぶ動きが全国的な広がりを見せています。

threaFは従業員数名の小さなギフトショップです。大企業でもなく、有名観光施設でもない。それでも学校側から指名を受け、訪問先として選ばれました。その理由に、現代のキャリア教育が抱える課題への本質的な答えがあります。

１.業界に先行する「個店×キャリア教育」連携モデル

修学旅行・職場体験での訪問先として、大企業・行政施設ではなく、地域の小規模小売店がキャリア教育の正式な「訪問先」として選ばれるケースは、全国的に前例がまだまだ少ないと考えます。株式会社ミューズが仲介するプログラムでは、threaFはその「小売業・ギフト業種」の先行受入事例として位置づけられます。

threaFが今回の受け入れを通じて示すのは、「有名企業でなくても、想いを語れる仕事があれば、次世代の学びの場になれる」という可能性であります。

２.文科省指針が示す社会課題に、地域から応える

今のキャリア教育では、受け皿不足が懸念されており、大企業に集中する訪問先を、地域の多様な事業者へ広げることが必要です。

文部科学省が推進するキャリア教育では「実社会での多様な仕事体験」が求められています。しかし受け入れ先は大企業・公的機関に偏りがちで、「地域で生きる個店」が担う場面はほとんどありません。threaFが小規模小売店として受入れ先行事例となることは、豊島区の「地域共生・まちづくり」方針、SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」とも合致しており、行政・地域団体との連携の起点となりうる取り組みであると考えます。

３.「おくりものを売るお店」が、なぜ学校に選ばれるのか

商品を選ぶこと、包むこと、誰かに贈ること、そのすべてに「人を想う」プロセスがあります。生徒たちはおくりものを通じて、「仕事とは何か」「人とつながるとはどういうことか」を、教科書とは全く異なる角度から学ぶことになります。

ギフトショップという業種は、一見すると「教育の場」として意外に思われますが、「誰かのために選ぶ」という行為は、すべての仕事の本質と重なります。threaFが生徒に伝えるのは接客や商品知識だけでなく、「他者を想像して選ぶこと」の意味。この視点は、学校教育では得にくい、働くことの核心に触れる体験となると考えます。



■生徒が体験・学習する４つのテーマ

■実施概要

- 地域の商店が担う社会的意義と存在「お店がある」ことが地域コミュニティの拠点となり、住民の暮らしとつながりを支えている現実を体感する。- ギフトショップならではの仕事・職業観商品コンセプト、ディスプレイ、接客の背景にある働く意味を学ぶ。- 商品選びに込めたthreaFのこだわりなぜその商品を選ぶのか。プロの視点を通じて「選ぶ」ことの背景にある価値観に触れる。- 「おくりもの」が生む人とのつながりギフトという文化を通じて、感謝・コミュニケーション・人間関係について具体的に考える。

実施日時：2026年6月11日、18日

実施場所：threaF

訪問校：・6月11日（木） 関市立旭ヶ丘中学校

・6月18日（木） 市原市立辰巳台中学校

仲介機関：株式会社ミューズ／アイディアティプス（キャリア学習支援事業者）

プログラム：企業紹介 ／ 仕事・商品セレクトの説明 ／ 質疑応答 ／ まとめ

所要時間：60~90分（学校のスケジュールに合わせて調整）

■threaF店長コメント

豊島区は「国際アート・カルチャー都市」構想のもと、地域の多様な事業者と行政・教育機関が連携する「共生のまちづくり」を推進しています。本プログラムはその方針に即し、区内の個店が地域資源として機能する具体的事例となると考えます。

生徒の皆様には今回の体験を通して、働くことの意義や自分が将来どんな仕事をしてみたいか考えるきっかけとなれば嬉しいです。

■店舗情報

店名：threaF（スリーフ）

住所：〒171-0033 東京都豊島区高田1-38-12 目白ガーデンハイツ

（アクセス）JR目白駅徒歩10分、東京メトロ副都心線雑司が谷駅徒歩5分

営業時間：〈月～金〉11:00～15:00、16:00～20:00、〈土日祝〉12:00～19:00、〈定休日〉毎週水曜日

WEBサイト：https://threaf.com(https://threaf.com)

公式Instagram：https://www.instagram.com/threaf__official/(https://www.instagram.com/threaf__official/)

【問い合わせ】

会社名：日田商会合同会社

メールアドレス：contact@threaf.com

電話番号：03-5904-8633