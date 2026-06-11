Fukuoka Growth Next、2日間で事業仮説を磨き上げる実践型起業支援プログラム「STARTUP ELITE Bootcamp ～夏の陣～」参加者募集開始

Fukuoka Growth Next運営委員会事務局

福岡市の官民共働型スタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next」（所在地：福岡市中央区大名、以下FGN）は、事業仮説を磨き上げる実践型起業支援プログラム「STARTUP ELITE Bootcamp ～夏の陣～」（以下本プログラム）を2026年7月18日（土）・19日（日）の2日間にわたり開催します。あわせて本日より参加者の募集を開始します。詳細は下記の特設サイトをご覧ください。



特設ウェブサイト

https://summer2026.growth-next.com/

「STARTUP ELITE Bootcamp ～夏の陣～」とは

FGNではこれまで、事業仮説の構築から顧客検証、プロダクト開発、資金調達までを支援するインキュベーションプログラム「STARTUP ELITE Bootcamp」を実施してきました。

本プログラムは、その入口に位置するプレイベントとして、事業アイデアの初期段階にある参加者が、2日間の短期集中型で事業仮説を具体化する機会を提供するものです。事業アイデアを持つ個人やチームを対象に、急成長スタートアップ創業者によるトークセッション、事業設計ワークショップ、VC（ベンチャーキャピタリスト）との壁打ちセッションを通じて、事業仮説の構築や事業計画のブラッシュアップを支援します。

最終選考で優秀な評価を得た上位3名程度には、2026年8月以降に開催予定の「STARTUP ELITE Bootcamp」本編への優先参加権を付与します。

プログラムの特徴

1．急成長スタートアップ創業者によるトークセッション

急成長スタートアップを率いる創業者から、事業立ち上げの過程や意思決定、成長に至るまでの経験を伺います。

登壇者（敬称略）

大森 英一郎

株式会社ラントリップ 代表取締役



元箱根駅伝ランナーとしての経験を原点に、「もっと自由に、楽しく走れる世界へ。」を掲げ、ランニングアプリRuntripを運営。アプリ、メディア、イベント、ランニングステーションを通じて、走る楽しさと習慣化を支援している。

門奈 剣平

株式会社カウシェ 代表取締役

1991年生まれ。日中ハーフ。上海で育ち、2015年に慶應義塾大学環境情報学部を卒業。2012年より旅行予約サービス「Relux」を運営するLoco Partnersに参画し、創業初期からM&A後のPMIまで経験。海外事業責任者として事業成長を牽引し、中国支社長や執行役員を歴任。2020年4月にカウシェを創業。チームビルディングや大型提携、アジア展開を強みとする。

2．事業仮説の構築を支援するワークショップ

株式会社ガイアックスの佐々木喜徳氏を講師に迎え、事業アイデアを事業計画へ落とし込むワークショップを実施します。参加者は、顧客課題、市場規模、独自価値、収益モデルなどの観点から事業仮説を整理し、ピッチデッキを作成。さらにAIを活用したピッチ評価ツールで多面的に検証し、改善を重ねながら磨き上げていきます。

ワークショップ講師（敬称略）

佐々木 喜徳

株式会社ガイアックス 執行役

一般社団法人スタートアップスタジオ協会 代表理事

組み込み系ベンチャーやC向けインターネット関連業務の経験を活かし、フリーランスエンジニアとして独立。その後、フィールドエンジニアリング会社の役員を経て、2007年にガイアックスに参画。スタートアップスタジオ責任者として起業家への事業開発支援や投資判断を担当。スタートアップスタジオ協会を立ち上げ、スタートアップ挑戦者の裾野を広げる社会活動に取り組んでいる。

3．VCとの1on1セッションによる事業ブラッシュアップ

プログラム初日の審査を通過した約16名が2日目に進出し、VCとのラウンド形式の1on1セッションに臨みます。複数のVCから順次フィードバックを受けながら事業計画を磨き、最終ピッチに挑戦。資金調達を見据えた事業構築や投資家視点での助言を得られる貴重な機会です。

最終ピッチで優秀な評価を得た上位3名程度には、2026年8月以降に開催予定の「STARTUP ELITE Bootcamp」本編への優先参加権を付与します。

開催概要

参加予定VC- インキュベイトファンド株式会社- 株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ- 株式会社エフベンチャーズ- QBキャピタル合同会社- SEREAL株式会社- ベータ・ベンチャーキャピタル株式会社

名称：STARTUP ELITE Bootcamp ～夏の陣～

日時：2026年7月18日（土）・19日（日）

会場：Fukuoka Growth Next（福岡県福岡市中央区大名2丁目6-11）

参加費：無料

主催：Fukuoka Growth Next

運営：株式会社ガイアックス

応募概要

対象者：福岡市に事業拠点を置いている、または置く予定の方で、下記に当てはまる方

- 急成長スタートアップの創業を目指している方- 資金調達を視野に入れて事業開発を進めたい方- 解決したい課題や事業アイデアをお持ちの方

募集人数：

Day1：約60名

Day2：Day1審査通過者 約16名

応募締切：2026年7月17日（金）

応募方法：下記特設サイト内の応募フォームよりお申し込みください

特設ウェブサイト：https://summer2026.growth-next.com/

STARTUP ELITE Bootcampについて

FGN STARTUP ELITE BootcampはFGNが主催する起業支援プログラムです。これから事業アイデアを考えたい方や、今ある事業アイデアをブラッシュアップしたい方、また資金調達などで事業のスケールアップに挑戦したい方に向けて、アイデアの具体化から事業仮説の検証、プロダクト設計、資金調達に至るまで、スタートアップ実務経験者や起業家、スタートアップスタジオなどによる段階的かつ伴走型の支援を受けながら事業を成長させることを目的としています。

Fukuoka Growth Nextについて

Fukuoka Growth Next（FGN）は、豊かな未来を創造するアイデアを持ったスタートアップ企業を支援する官民共働型の施設です。2017年4月12日の開設以来、福岡市の雇用創出や地域経済の発展に貢献するとともに、スタートアップへの継続的な支援を行い、スタートアップ支援施設の先駆けとして評価を得てきました。FGNでは、「スタートアップカフェ」での起業相談や創業準備支援をはじめ、「STARTUP ELITE Bootcamp」などのインキュベーションプログラム、社会起業家育成プログラム「FUKUOKA SOCIAL START UP ACADEMY」、そして成長志向のスタートアップを集中して支援する「Fukuoka Growth Network」や「High Growth Program」などを展開し、多角的にスタートアップの成長をサポートしています。

所在地：福岡県福岡市中央区大名2丁目6番11号

実施主体：福岡市スタートアップ支援施設運営委員会（福岡市、福岡地所株式会社、さくらインターネット株式会社、GMOペパボ株式会社、フォースタートアップス株式会社）

ウェブサイト：https://growth-next.com

※ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。