″生活密着型″の福利厚生が、企業の採用競争を変える ― エンタメ・美容・育児・食・学びまで、従業員のニーズに応えた最新ソリューションが集結

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年6月17日（水）～19日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催する総務・人事・経理Week【東京】にて、「第13回 福利厚生EXPO[東京]」を開催します。

■ 福利厚生の重要性が高まる

近年、求職者の企業選びにおいて福利厚生の重要性が急速に高まっています。2024年卒学生を対象とした調査では、63.4％が「給与・仕事内容と同程度に福利厚生に関心がある」と回答しており、待遇条件の中核要素として認識されていることが明らかとなっています。[*²]

さらに、2025年卒向け調査では、「福利厚生が手厚いこと」が企業選びの決め手として51.5％で最多となり、給与（42.6％）を上回る結果となっています。[*³]

■ 企業側も福利厚生強化へシフト

こうした求職者意識の変化を受け、企業側の動きも加速しています。帝国データバンクの2025年調査によれば、47.6％の企業が福利厚生の拡充を予定しており、その主な目的は「採用対策」および「定着率向上」です。[*⁴]

このように、福利厚生は単なる“付加価値”から、“採用競争力そのもの”へと変化しています。

『福利厚生EXPO』では、健康支援、育児・介護支援、リスキリング支援、サブスク型福利厚生など、従業員ニーズに対応した多様な製品・サービスが集結。実際に体験することのできるブースも。

さらに、厚生労働省や（株）労務研究所によるセミナーも開催し、企業価値向上に直結する具体策を発信します。

■ 注目の出展製品・サービス <一部抜粋>

【社員の士気向上に】オフィスネイルシリーズ

日々を慎ましくも懸命に生きている、働く女性に寄り添います。あなたの肌色になじんで、心を武装してくれる、グランジェのオフィスネイルシリーズ。セルフジェルネイルがはじめての方でも簡単に仕上げることができ、手軽にオフできます。

[出展社：モンテ 株式会社 ]

【プロ野球観戦】 読売ジャイアンツシーズンシート

東京ドームで開催する読売ジャイアンツ公式戦を同じ席で毎試合観戦できるシーズンシートを案内。26種類ある「シーズンシート」のラインナップから、お客様の用途に合った最適な座席をご提案。販売中の「後半戦スタートプラン」のご契約手続き方法やチケット・契約特典の活用事例のご紹介など、様々なご質問にお答えいたします。

[出展社：読売ジャイアンツシーズンシートセンター]

【仕事と育児の両立をバックアップ】法人向け 訪問型病児保育サービス

お子様の急な体調不良時に専門シッターが自宅を訪問し、保護者様に代わってお世話を行うことで、仕事と育児の両立をバックアップします。保護者様が在宅勤務中や出社が必要な際でも柔軟に利用でき、新生児から小学校6年生までを対象に、インフルエンザ等の感染症時でも預かりが可能です。

[出展社：ル・アンジェ 株式会社 ]

【ミュージカル観劇】劇団四季

劇団四季の団体観劇は企業様の福利厚生行事や労働組合様のレクリエーション、 いつもお世話になっているお客様をご招待しての企画、創立・周年記念行事など様々な形でご活用いただけます。また、上演ラインナップも小さなお子様からご年配の方まで幅広い年代にお楽しみいただける作品をご用意しております。

[出展社：劇団四季]

【福利厚生カード】miive

全国のVISA加盟店で利用できる福利厚生カードです。食事補助をはじめ、交流促進・インセンティブ・健康支援など、企業ごとの目的に応じた福利厚生をカード1枚で柔軟に設計・運用できます。従業員は、日常のさまざまなシーンで利用できるため、使われやすく、利用率の高い福利厚生を実現します。利用管理やポイント付与もオンラインで完結でき、運用負荷の軽減にもつながります。

[出展社：福利厚生カードmiive]

【ビジネスリテラシーを底上げ】日経電子版

個人任せの情報収集では、偏ったインプットによる誤った判断が生じるリスクがある時代です。日経電子版の法人契約なら、知っておくべき社会の潮流を俯瞰でき、専門性の高い記事や信頼できるデータが組織の共通言語になります。

[出展社：株式会社日本経済新聞社]

■ 福利厚生がテーマのセミナーも開催 <一部抜粋>

2026年6月18日（木）｜11:45 ～12:30

タイトル：福利厚生の現状と課題

講師：厚生労働省 雇用環境・均等局勤労者生活課 課長

安達 佳弘 氏

山梨大学 名誉教授／福利厚生戦略研究所 代表

西久保 浩二 氏

社会経済環境の変化や働き方改革等の政策の動向等、企業や勤労者をめぐる環境が大きく変化する中で、福利厚生に期待する役割が大きく変化しています。こうした中で、福利厚生の分野に携わる方々へ寄せる期待を含め、政策担当者や学識経験者の立場からお話しします。

2026年6月19日（金）｜10:00 ～11:00

タイトル：人を惹きつける職場づくりとは？～成功事例から見る福利厚生の本質～

講師：（株）労務研究所

代表取締役／千葉商科大学 会計大学院会計ファイナンス研究科 教授

可児 俊信 氏

満足度を引上げ、人材を引き留める。そうした福利厚生制度を構築された企業の人事ご担当者にパネラーとしてご登壇いただき、工夫した点や課題を解決した点、周知方法など、実践的で役に立つ情報をご提供します。パネラーは、福利厚生表彰制度（ハタラクエール）を受賞された企業様となります。

パネラー：本田技研工業（株）、ソフトバンク（株）、（株）レオパレス21

■ 【初開設】 “新ジャンルの福利厚生”を発見できる特別エリア

従業員満足度の向上やエンゲージメント強化につながる、これまでにない“新ジャンルの福利厚生”を一堂に集めた特別企画エリア「社員に喜ばれる♪福利厚生の新ジャンル発掘ひろば」を初開設します。食・健康・体験・コミュニケーションなど、多様化するニーズに応えるユニークなサービスを、実際に比較・体験しながら検討できるのが特徴です。

＜出展社＞

株式会社iUM、プロモツール株式会社、株式会社Miraie（おむすびシェフ）、

モンテ株式会社（グランジェ）、ベースフード株式会社、株式会社Heart&story、

株式会社中村屋、シダックスコントラクトフードサービス株式会社、株式会社Qand

■取材のご案内

◆ご取材のお申し込みはこちら>> https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/press.html(https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/press.html?utm_campaign=prtimes_0611&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

――― お気軽にご相談ください ―――

・ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

・会期前日（6/16）の取材についても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合がございます。

・会期当日のお問い合わせについても、可能な限り取材をお受けいたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

■開催概要

展示会名：第13回 福利厚生EXPO[東京] （総務・人事・経理Week【東京】 内）

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）

時間：10:00～18:00（最終日のみ17:00終了）

会場：東京ビッグサイト

主催：RX Japan合同会社

公式Web： https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/wel.html(https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/wel.html?utm_campaign=prtimes_0611&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

■会社概要

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

代表執行役員社長：田中 岳志

事業内容：

●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）

●日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）

設立：1986年8月

HP：https://www.rxjapan.jp/

*¹同種の展示会との出展社数および製品展示面積の比較。

*²マイナビ「マイナビ 2024年卒大学生 活動実態調査（4月）」

*³マイナビ「マイナビ 2025年卒 大学生活動実態調査 （4月）」

*⁴帝国データバンク「2025年10月23日福利厚生に関する企業の実態調査レポート」