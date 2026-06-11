パイオニア 「OTOTEN2026」に出展

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パイオニア株式会社

　パイオニア株式会社と東北パイオニア株式会社は、6月19日（金）から21日（日）の3日間、東京国際フォーラムで開催される国内最大級のオーディオとホームシアターの祭典「OTOTEN2026」に出展します。


　本展示会では、車載用ハイエンドシリーズ「GRAND RESOLUTION（グランド・レゾリューション）」を搭載したデモカーのほか、7月に発売するボックススピーカー「TS-X40」をはじめとした多彩なカースピーカーを展示。モデルによる音質の違いを聴き比べられる試聴コーナーも設けます。また、臨場感のあるサウンドでゲームを楽しめるゲーミングスピーカー「SOUND TECTOR（サウンド・テクター）」シリーズも展示します。




【OTOTEN2026】


日　時 ： ＜プレミアムデー　（有料 / 事前登録制）＞


　　　　　　2026年 6月 19日（金）　13:00～19:00


　　　　　　※11:00～13:00は報道関係者、招待者のみ入場可能


　　　　　＜一般公開日　（無料 / 事前登録制）＞


　　　　　　2026年 6月20日（土） 10:00～19:00


　　　　　　2026年 6月21日（日） 10:00～17:00



会　場 ： 東京国際フォーラム　（パイオニアブース ： ガラス棟　B1F「ロビーギャラリー」、5F「G504」）


公式サイト ： https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/


※イベントの詳細は、公式サイトでご確認ください。



＜出展内容＞


■車載用ハイエンドシリーズ「GRAND RESOLUTION」搭載デモカー（ガラス棟B1F）
　ハイエンドオーディオブランド「TAD」の技術を投入した車載用ハイエンドシリーズ「GRAND RESOLUTION」のサウンドを試聴できるデモカーを展示。点音源再生が可能な「CSTドライバー」が実現する、自然な音場空間と高次元な音の実在感を体験できます。





「GRAND RESOLUTION」商品ページ ： https://jpn.pioneer/ja/gr/?ad=pr



■パイオニアとカロッツェリアの多彩なカースピーカーラインアップ（ガラス棟5F）
　7月に発売するボックススピーカー「TS-X40」を先行展示するほか、ハイエンドスピーカー「TS-V174S」やカスタムフィットスピーカー「TS-F1750S」など、多彩なラインアップを展示。モデルによる音質の違いを聴き比べられる試聴コーナーや、インナーバッフルなど音質向上アイテムの活用方法を紹介するDIYコーナーも設けます。



【TS-X40】

【TS-V174S】

【TS-F1750S】


■ゲーミングスピーカー「SOUND TECTOR」シリーズ（ガラス棟5F）


　スピーカー開発で培ってきた音響技術を投入した「SOUND TECTOR」シリーズの、ポータブルゲーミングスピーカーとデスクトップゲーミングスピーカーを展示。ゲームならではのリアルな世界観と没入感を、臨場感のあるサウンドで体験できます。



【ポータブルゲーミングスピーカー】　

【デスクトップゲーミングスピーカー】


「SOUND TECTOR」商品ページ ： https://www.jpn.pioneer/ja/gamingspeakers/?ad=pr