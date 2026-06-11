パイオニア 「OTOTEN2026」に出展

パイオニア株式会社

パイオニア株式会社と東北パイオニア株式会社は、6月19日（金）から21日（日）の3日間、東京国際フォーラムで開催される国内最大級のオーディオとホームシアターの祭典「OTOTEN2026」に出展します。

本展示会では、車載用ハイエンドシリーズ「GRAND RESOLUTION（グランド・レゾリューション）」を搭載したデモカーのほか、7月に発売するボックススピーカー「TS-X40」をはじめとした多彩なカースピーカーを展示。モデルによる音質の違いを聴き比べられる試聴コーナーも設けます。また、臨場感のあるサウンドでゲームを楽しめるゲーミングスピーカー「SOUND TECTOR（サウンド・テクター）」シリーズも展示します。

【OTOTEN2026】

日 時 ： ＜プレミアムデー （有料 / 事前登録制）＞

2026年 6月 19日（金） 13:00～19:00

※11:00～13:00は報道関係者、招待者のみ入場可能

＜一般公開日 （無料 / 事前登録制）＞

2026年 6月20日（土） 10:00～19:00

2026年 6月21日（日） 10:00～17:00

会 場 ： 東京国際フォーラム （パイオニアブース ： ガラス棟 B1F「ロビーギャラリー」、5F「G504」）

公式サイト ： https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/

※イベントの詳細は、公式サイトでご確認ください。

＜出展内容＞

■車載用ハイエンドシリーズ「GRAND RESOLUTION」搭載デモカー（ガラス棟B1F）

ハイエンドオーディオブランド「TAD」の技術を投入した車載用ハイエンドシリーズ「GRAND RESOLUTION」のサウンドを試聴できるデモカーを展示。点音源再生が可能な「CSTドライバー」が実現する、自然な音場空間と高次元な音の実在感を体験できます。

「GRAND RESOLUTION」商品ページ ： https://jpn.pioneer/ja/gr/?ad=pr

■パイオニアとカロッツェリアの多彩なカースピーカーラインアップ（ガラス棟5F）

7月に発売するボックススピーカー「TS-X40」を先行展示するほか、ハイエンドスピーカー「TS-V174S」やカスタムフィットスピーカー「TS-F1750S」など、多彩なラインアップを展示。モデルによる音質の違いを聴き比べられる試聴コーナーや、インナーバッフルなど音質向上アイテムの活用方法を紹介するDIYコーナーも設けます。

【TS-X40】【TS-V174S】【TS-F1750S】

■ゲーミングスピーカー「SOUND TECTOR」シリーズ（ガラス棟5F）

スピーカー開発で培ってきた音響技術を投入した「SOUND TECTOR」シリーズの、ポータブルゲーミングスピーカーとデスクトップゲーミングスピーカーを展示。ゲームならではのリアルな世界観と没入感を、臨場感のあるサウンドで体験できます。

【ポータブルゲーミングスピーカー】【デスクトップゲーミングスピーカー】

「SOUND TECTOR」商品ページ ： https://www.jpn.pioneer/ja/gamingspeakers/?ad=pr