ジーデップ・アドバンス、DDNより「Growth Excellence Award」を受賞

株式会社ジーデップ・アドバンス

AIとビジュアライゼーションのソリューションカンパニーである株式会社ジーデップ・アドバンス（GDEP Advance, Inc.／本社：東京都中央区／代表取締役CEO：飯野匡道／東証スタンダード：5885）は、このたび、高性能データストレージソリューションのリーディングカンパニーである株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパン（以下、DDN）より、パートナーとしての活動が高く評価され、DDN Partner Summitにおいて「Growth Excellence Award」を受賞したことをお知らせいたします。

受賞の背景

当社は2024年6月より販売代理店契約を締結し、優れた性能と機能性を提供するDDNのストレージシステムの提供を行っております。

本アワードは、DDNのパートナー企業の中から、特に顕著な活動実績と貢献を示した企業に対して贈られるものです。ジーデップ・アドバンスは、以下の点が総合的に評価され、今回の受賞に至りました。

- 卓越した案件開発力：お客様の課題やニーズをいち早く捉え、新たなビジネス機会を継続的に創出してきた営業・提案活動- 製品およびソリューションに対する正しい理解：DDN製品の技術的特長やアーキテクチャを深く理解し、用途に応じた最適な構成を設計する技術力- お客様に対する的確な提案：DDN製品とソリューションの価値を最大限に引き出し、お客様の課題解決に直結する提案を実践してきた実績写真左より：株式会社ジーデップ・アドバンス 執行役員 ソリューションビジネスユニット ビジネス開発部長 木村 克巳 株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパン 代表取締役社長 ロベルト・トリンドル 様

株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパン

営業統括 執行役員 秋元 禮 氏のコメント

「ジーデップ・アドバンス様は、NVIDIAエリートパートナーとしての技術力と市場影響力を背景に、GPU・AIインフラ領域におけるDDNとの協業を力強く推進していただきました。NVIDIAコンピューティング基盤とDDNストレージを組み合わせた最適解を、お客様の課題に即した形でご提案いただいた実績は、他のパートナーにとっても範となるものであり、このたび「Growth Excellence Award」を授与させていただきました。両社のエコシステムをさらに強化しながら、日本のAI/HPC市場の発展に共に貢献してまいります。」

株式会社ジーデップ・アドバンス

代表取締役CEO 飯野匡道のコメント

「このたびDDN様より栄誉ある『Growth Excellence Award』を賜りましたことを、社員一同、心より光栄に存じます。これもひとえに、日頃よりお引き立てを賜るお客様、そしてDDN様の緊密なご支援のおかげと、改めて深く御礼申し上げます。

当社は創業以来、AI/HPC領域における計算基盤のプロフェッショナルとして、ハードウェアの提供にとどまらず、お客様の研究開発・ビジネスの成果に直結するソリューションをお届けすることを使命としてまいりました。今回の受賞は、当社のエンジニアと営業が一体となり、DDN製品の卓越した価値を正しく理解し、お客様一社一社の課題に真摯に向き合ってきた成果が評価されたものと受け止めております。

生成AIの急速な進展により、データ基盤に求められる性能・規模は飛躍的に拡大しています。当社は引き続きDDN様との強固なパートナーシップのもと、最先端のストレージソリューションを通じて、お客様のイノベーション創出に貢献してまいります。」

今後の展開

生成AIの社会実装が進む中、現在、AI市場の潮流は、ロボティクス、自動運転、産業オートメーション、ドローンといった、AIが現実世界と相互作用する「フィジカルAI（Physical AI）」の領域へと急速に拡大しつつあります。同時に、研究開発、製造、医療、金融などあらゆる産業において、データを起点に意思決定や業務プロセスを再構築する「AIドリブン（AI-Driven）」の取り組みも本格化しており、学習・推論・シミュレーションを支える大規模かつ超高速なデータ基盤への要求は、これまでにない水準へと高まっています。

特にフィジカルAIの開発においては、センサーデータや映像、3Dシミュレーションデータなど、ペタバイト級の非構造化データを高スループットで処理することが不可欠であり、AIドリブンな事業変革を進める企業においても、膨大なデータを安全かつ効率的に活用できるインフラ基盤が競争力の源泉となります。

ジーデップ・アドバンスは、DDNが提供する世界最高クラスのデータインテリジェンス基盤を、GPUコンピューティング、ネットワーク、運用設計まで含めたトータルソリューションとしてお届けすることで、お客様のフィジカルAI開発およびAIドリブンな事業変革を強力に支援してまいります。引き続きDDNとの緊密なパートナーシップのもと、AI / HPC領域における最適なインフラ提案に注力し、お客様のイノベーション創出に貢献してまいります。

株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパンについて

株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパンは、DataDirect Networks, Inc.（DDN）の日本法人・100%子会社として2008年の設立以来、DDNソリューションの販売促進､関連ソリューションの開発、プロフェッショナルサービス､導入後のサポートを提供しています｡DDNは、AI、自動運転、ロボティクス、HPCなど、複雑なコンピューティング環境に不可欠な高速データ基盤・ストレージ製品を提供しています。世界トップクラスのAI研究機関やスーパーコンピュータの多くでDDNの技術が採用されています。

URL：https://ddn.co.jp/

株式会社ジーデップ・アドバンスについて

株式会社ジーデップ・アドバンスは、「Advance with you」をミッションに、GPGPUをはじめとするアクセラレーターやハイエンドワークステーション、広帯域ネットワークや高速ストレージを用いたクラスターシステム、さらにライブラリやコンパイラ、ジョブスケジューラなどの運用ツールの提供・構築から運用支援まで、仕事や研究を前に進めるための手段をオンプレミスやレンタル、クラウドなどあらゆる形態で総合的に提供するAIとビジュアライゼーションのソリューションプロバイダです。NVIDIA社の「NPN（NVIDIA Partner Network）」においてエリートパートナーとして活動しています。

URL：https://www.gdep.co.jp/

※記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。

■製品、サービスに関するお問い合わせ先

株式会社ジーデップ・アドバンス ソリューション本部 E-mail：sales@gdep.co.jp