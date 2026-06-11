【深夜のサッカー観戦、熱狂を“旬”なうちに】最短3日で自宅に本格的な観戦環境が整う、CLASが叶える「期間限定おうちスタジアム化計画」

株式会社クラス

（CLAS「テレビ」一覧：https://clas.style/electronics/television/）

循環型の家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS（クラス）(https://clas.style/)』を運営する株式会社クラス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：久保 裕丈）は、2026年6月11日（木）から7月19日（日）にかけて開催されるサッカーの世界大会に向け、大画面テレビや高音質スピーカーを必要な期間だけ導入できる「期間限定おうちスタジアム化計画」を提案いたします。

北米開催による「深夜・早朝の観戦ラッシュ」という今回の大会ならではの課題に対し、自由で身軽な選択肢を提示。スマホから注文して最短3日で届くスピード感で、熱狂の1カ月を臨場感あふれる環境で楽しみ、終わったら即返却して元の広々とした部屋に戻す、気に入ればそのまま購入もできる、新しいスポーツ観戦の形を提供します。

現在、参加者全員もれなくCLASの全商品に使える1,000円分のポイントがもらえる「応援ポイントプレゼント」を開催中です。ぜひ、ご活用ください。

“所有”のハードルを越える、「おうち観戦」の提案

応援ポイントプレゼント :https://clas.style/article/2558もれなく、CLASで使える1,000円分のポイントがもらえる！■深夜・早朝の熱狂。「おうち観戦」需要とサッカーファンのジレンマ

4年に1度の大舞台がついに開幕し、世界中が熱狂に包まれる約1カ月がスタートします。今回の世界大会は北米開催となり、日本との時差は13～16時間。グループステージをはじめとする多くの注目試合が、日本時間の深夜（0～4時台）や早朝（5～7時台）に集中します。

スポーツバーなどでの外出観戦が難しい時間帯であることから、今回は「自宅での視聴環境」が観戦の質を大きく左右します。そのため、「大きな画面や高音質なスピーカーで臨場感を味わいたい」「深夜でも疲れない極上の座り心地で応援したい」といった、より快適な「おうちスタジアム」づくりへの関心が集まることが見込まれます。

一方で、数万円から十数万円する大型テレビやスピーカー、場所を取るソファなどの家具を即決で購入することは大きな心理的ハードルです。さらに「大会終了後はこれほど大きなサイズの家電や家具は必要ない」「部屋が狭くなる」「処分の手間や費用が面倒」といった懸念から、理想の観戦環境づくりを諦めてしまうケースも少なくありません。

■CLASが叶える「期間限定おうちスタジアム化計画」

こうしたサッカーファンのジレンマに対し、CLASは「必要な期間だけ自宅環境をアップグレードし、終わったら返す（または買う）」という合理的な選択肢を提示します。

- 初期費用を抑えて即導入まとまった購入資金を用意することなく、月額数千円の手頃な価格で、大型テレビや高音質スピーカー、くつろげるソファなどを自宅に迎え入れることができます。- 大会終了後は返却で部屋もスッキリ熱狂から日常の生活へと戻るタイミングで自由に返却が可能。必要な時だけアイテムをプラスし、不要になれば手放すなど、その時々の目的やライフスタイルに合わせて、自宅の環境を柔軟にアップデートできる暮らしを実現します。- スマホ一つで完結、最短3日でお届け煩わしい手続きは不要。スマホからの注文で、最短3日で配送から設置までプロが対応します。「今週末の注目試合に間に合わせたい！」という駆け込み需要にもスピーディーに応え、自宅を即座に本格的な「おうちスタジアム」へとアップデート可能です。（※お届け日数は、商品・地域によって変動します）- 気に入ればそのまま購入も可能使ってみてご自身のライフスタイルにフィットした場合は、そのまま購入することも可能です。「まずはイベントに合わせて借りて試す」という、失敗しない家電・家具の選び方を実現します。（※一部商品は対象外となります）

▼参考記事

・CLAS「テレビ」一覧：https://clas.style/electronics/television/

・家電はCLASでレンタルするのがいい10の理由：https://clas.style/article/914

参加者全員に1,000ポイントプレゼント！「おうちスタジアム」厳選応援アイテム

CLASでは、世界を熱狂させるスポーツの祭典に合わせて、観戦環境のアップデートをサポートする特別キャンペーンを実施しています。

現在、特設ページからのエントリーで、もれなく全商品に使える1,000円分のポイントをプレゼント中。

以下の厳選アイテムをはじめ、お得に自宅をスタジアム化できるチャンスですので、ぜひご活用ください。

【キャンペーン概要】

- 名称：スポーツ観戦をしよう！ 応援ポイントプレゼント- 特典内容：CLASの全商品で使える1,000円分のポイントをもれなくプレゼント。 ページ内の「ポイントを受け取る」ボタンより、お受け取りください- 詳細・エントリーはこちら：https://clas.style/article/2558

【熱狂をさらに加速させるピックアップアイテム】

- 迫力の特等席！55インチ以上大画面テレビhttps://clas.style/electronics/television/3G89MQm11Y/家族や友人とスタジアムさながらの臨場感を。4K高画質で、選手の細かな表情やスタジアムの芝生まで鮮明に映し出します。- 画面をひとりじめ！32インチ～40インチテレビhttps://clas.style/electronics/television/nzJzzcs7C1/深夜の試合を寝室でじっくり。ひとり暮らしの部屋にも最適なサイズ感で、至近距離での迫力ある観戦を叶えます。- 臨場感を演出！スピーカー & サウンドバーhttps://clas.style/electronics/other_electronics/GCBQcDites/実況の声、サポーターの地鳴りのような歓声、ピッチの音。視覚だけでなく「音」をアップグレードすることで、没入感は圧倒的に高まります。- おうち観戦の醍醐味！自分仕様の特等席https://clas.style/furniture/sofa/深夜・早朝の長時間の観戦も、体を包み込む上質なソファがあれば疲れ知らず。お気に入りのポジションで勝利の瞬間を迎えられます。- 観戦タイムを盛り上げる！お楽しみアイテムhttps://clas.style/electronics/kitchen_appliance/qYNwANk6am/ミニスタンド型ビールサーバーや電動かき氷機などをご用意。冷たいドリンクやスイーツを片手に、自宅にいながらスタジアムの売店のようなワクワク感を味わえます。

▼キャンペーン詳細・エントリーはこちら

応援ポイントプレゼント :https://clas.style/article/2558もれなく、CLASで使える1,000円分のポイントがもらえる！

※お一人さま一回まで付与、ポイントの有効期限は30日となります。お受け取りには会員登録が必要です。

※予定数に達した場合、予告なく受付終了とさせて頂く場合がございます。あらかじめご了承ください。

『CLAS（クラス）』について

『CLAS』は、初期費用や手間の負担を軽減し、その時々で最適な家具・家電などの耐久消費財の利用を簡単・手軽に実現するサービスです。まずは月額制の「借りる」で気軽に利用を開始し、残価支払いで「買う」、不要になったら「返す」、「交換」して常に最適な商品を使う、という自由で柔軟な選択肢を提供しています。

利用後に返却された家具・家電をリペア（修繕）・クリーニングし再活用することで、廃棄を回避してきました。環境省の実証事業では、従来の売り切り型ビジネスと比較して、CO2排出量を36％、廃棄物発生量を38％削減する効果が確認されています（2023年2月時点）。

※当社の事業活動における脱炭素・資源循環の貢献効果に関する調査結果：https://clas.style/company/news/119

【CLASの特徴】

・あとから購入：気に入った商品は、月額利用料を差し引いた金額で購入可能（※一部商品を除く）

・長く使うほどおトク：ご利用開始後、13カ月目からは25％OFFになります

・組立・設置オプション：お届け時の組み立てから設置までプロにおまかせいただくことも可能です

・安心の汚損補償：普段使いの汚れであれば、返却時の追加請求なし（※月額300円～/1商品）

・梱包・解体不要：大型商品は返却時に業者が解体から搬出まで全て行うため、手間いらず

・不用品引き取り：注文時、不要な家具・家電を引き取ります（※運搬・クリーニング等作業費用として3,300円/1商品）

CLASとは？：https://clas.style/article/1944

【CLASご利用の流れ】

1.商品を選んで注文：お手続きはすべてWebで完結。商品を選んだら、料金プランを選択してください

2.商品を受け取る：組み立てから設置まで、まるごとおまかせいただくことも可能です

3.商品を利用する：返却期限はございません。ライフスタイルに合わせて、自由にご利用ください

4.交換・返却：1カ月ご利用以降、お好きなタイミングで返却や交換が可能です

「家具と家電のレンタル・サブスク」を有効活用する方法：https://clas.style/article/1299

■会社概要

会社名：株式会社クラス

所在地：本社 東京都目黒区青葉台4-6-6 青葉台スタジオ2階

京都オフィス 京都府京都市下京区中堂寺栗田町93「KRP BIZ NEXT」内

代表者：代表取締役社長 久保 裕丈

設立 ：2018年4月24日

コーポレートサイト：https://clas.style/company/

【提供サービス】

・循環型の家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS』(https://clas.style/)

・法人向けオフィス構築・移転『CLAS Bizのオフィスサービス』(https://clas.style/biz/office/)

・オフィスのWeb会議や1on1に最適『個室型フォンブース』(https://clas.style/biz/phonebooth)

・法人向けパソコン レンタル・サブスク(https://clas.style/lp/pc_rental)

・不動産物件の早期成約を支援『CLASホームステージング』(https://clas.style/biz/staging)

・トレンドに合わせた家具・家電をワンストップで提供『家具付き賃貸サービス』(https://clas.style/biz/kagu-chintai)

・【30days】マットレス購入プログラム『nicesleep』(https://nicesleep.jp/)

・【30days】試せる・返せるゲーミングチェア専門店『gg-chair』(https://gg-chair.com/)

▶最新情報：https://clas.style/company/news