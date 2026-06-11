チャットロック株式会社、Acerブランドのスマートロック関連製品に関する販売代理契約を締結

チャットロック株式会社

チャットロック株式会社は、このたびAcerブランドのスマートロック関連製品について、日本市場における販売代理契約を締結したことをお知らせいたします。

当社はこれまで、自社ブランド「Chatlock」を中心に、住宅向けスマートロックをはじめとした鍵管理関連製品の企画・販売を行ってまいりました。

今回の販売代理契約により、自社ブランド製品に加え、Acerブランドのスマートロック関連製品を新たな選択肢として取り扱うことで、日本市場における鍵管理・セキュリティ領域での製品ラインアップ拡充と提案力強化を目指してまいります。

日本市場で高まるスマートロック・鍵管理ニーズ

近年、日本国内ではスマートロックや鍵管理に対するニーズが広がっています。

一般住宅における鍵管理の利便性向上に加え、賃貸住宅、宿泊施設、店舗、オフィス、各種施設など、さまざまな利用シーンにおいて、鍵の受け渡しや入退室管理の効率化、安全性向上への関心が高まっています。

一方で、利用環境や管理方法、導入目的はお客様ごとに異なります。そのため、単一の製品だけではなく、利用シーンや課題に応じて選択できる製品ラインアップの重要性が高まっています。

チャットロック株式会社では、こうした市場環境を踏まえ、より多様な鍵管理ニーズに対応できる体制づくりを進めています。

Acerブランド製品の取り扱いについて

今回の販売代理契約により、チャットロック株式会社はAcerブランドのスマートロック関連製品を日本市場に向けて展開してまいります。

Acerブランド製品を当社の製品ラインアップに加えることで、自社ブランド「Chatlock」とあわせ、住宅向けから事業者向けまで、より幅広い利用シーンに対応した製品提案が可能となります。

当社は、特定の製品だけを販売するのではなく、お客様の利用環境や運用課題に応じて、適切な鍵管理・セキュリティ関連製品を提案できる体制の構築を目指しています。

なお、対象製品、販売開始時期、販売チャネル、製品仕様などの詳細については、今後順次発表を予定しております。

チャットロック株式会社が目指す鍵管理ソリューション

チャットロック株式会社は、単にスマートロック関連製品を販売するだけでなく、お客様ごとの利用環境や課題に応じた鍵管理ソリューションの提供を目指しています。

住宅における日常的な鍵管理の利便性向上はもちろん、賃貸住宅における鍵運用、宿泊施設の入退室管理、店舗・オフィスのアクセス管理、各種施設におけるセキュリティ管理など、多様なシーンに対応できる提案体制づくりを進めています。

今回のAcerブランド製品に関する販売代理契約は、こうした取り組みをさらに推進するための一環です。

自社ブランド「Chatlock」の展開を継続しながら、Acerブランド製品を新たな選択肢として加えることで、日本市場におけるスマートロック・鍵管理・セキュリティ領域での事業強化を進めてまいります。

今後の展開

今後、チャットロック株式会社は、自社ブランド「Chatlock」とAcerブランド製品の両軸で製品ラインアップを拡充し、日本市場における鍵管理ソリューション事業の強化を進めてまいります。

また、お客様の利用シーンや運用課題に応じた提案を通じて、より安心で便利な鍵管理環境の実現を支援してまいります。

販売開始時期、対象製品、販売チャネル、製品仕様等の詳細につきましては、準備が整い次第、改めて発表いたします。

チャットロック株式会社について

チャットロック株式会社は、スマートロックおよび鍵管理関連製品の研究開発・企画・製造・販売を行う企業です。

「鍵のあり方をより自由に、より安全にする」という理念のもと、自社ブランド「Chatlock」を中心に、住宅、店舗、小規模オフィス、民泊、宿泊施設など、さまざまな利用シーンに合わせたスマートロック製品・鍵管理ソリューションを展開しています。

工事不要で賃貸住宅や既存施設にも導入しやすい製品設計を特長とし、入退室管理、遠隔施錠確認、利用者ごとの暗証番号管理などの機能を通じて、施設運営者や利用者の「安心」と「便利」をサポートしています。

今後も、スマートホームデバイスおよびセキュリティ機器の企画・開発・販売を通じて、より安全で快適な鍵管理環境の実現に取り組んでまいります。

【会社概要】

会社名：チャットロック株式会社

所在地：東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容：スマートホームデバイス・セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP： https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube： https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram： https://www.instagram.com/chatlock2018/

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