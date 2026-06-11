【経営者・役員限定のビジネス交流会】上場に至るまでの苦境と、守りを固めながら攻め切ったマーケティング戦略 ～急成長させるためのマーケティングとアンバサダー起用の裏側～を2026年7月29日に開催

株式会社Piece to Peace

業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービス「キャリーミー」を運営する株式会社Piece to Peace（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤亮）は、経営者・役員以上の皆様を対象にした交流会、上場に至るまでの苦境と、守りを固めながら攻め切ったマーケティング戦略 ～急成長させるためのマーケティングとアンバサダー起用の裏側～を開催いたします。

■ イベント概要

英語コーチングサービス「プログリット（PROGRIT）」など、英語学習サービスを複数運営し、東証グロース市場への上場を実現した株式会社プログリット。

これまでにアンバサダーを起用した大胆なマーケティング投資や、急拡大する組織における体制づくりなど、「攻め」と「守り」の戦略を実践することで英語学習市場において存在感を生み出してきました。

本交流会では、同社取締役副社長 山碕 峻太郎様をお招きし、創業から上場に至るまでの苦境、そして圧倒的な高単価・高満足度を実現したマーケティング戦略の舞台裏を深掘りします。アンバサダー起用に至った意思決定プロセス、急成長を支えたマーケティング・営業体制、上場準備期に直面した組織課題など通常のセミナーでは語られない"リアルな経営の裏側"に迫ります。

【本イベントの見どころ】

・経営者・役員限定の少人数クローズドイベントだからこそ、具体的で突っ込んだ質問や、同じ経営者ならではの本音のディスカッションが可能。事業成長フェーズにいる経営者にとって、次の打ち手や意思決定のヒントを得ることができます。

・一定規模以上の企業様の役員の方と交流できる貴重な機会となります。ビジネスのさらなる発展につながる人脈形成の機会として、ぜひご活用ください。

こんな方におすすめ- 経営者／役員として 上場を視野に入れて動き始めたい方- 売上は伸びているが、管理体制・内部統制に不安がある方- COO・CFO・CMO など、経営基盤の整備と成長戦略を両立させたい役員- 上場企業のリアルな意思決定プロセスを学びたい方- 経営者同士のクローズドネットワークを広げたい方

■ 登壇者

山碕 峻太郎（株式会社プログリット 取締役副社長）

2013年、株式会社リクルートキャリアに入社。インフラ業界、自動車業界、金融業界など幅広い業界に対して、人事課題のコンサルティング営業に従事。

2016年、代表取締役社長 岡田祥吾氏とともに株式会社プログリットを共同創業。英語コーチングサービス「プログリット（PROGRIT）」を中核事業として急成長を牽引し、東京証券取引所グロース市場への上場を実現。現在は取締役副社長として事業全体を統括している。



大澤亮（株式会社Piece to Peace 代表取締役 キャリーミー代表）

著書「プロに外注-売上最大化、リスク最小化の新常識-」

5度の事業立ち上げ・2度の事業売却を経験したシリアルアントレプレナー。

1996年に新卒で三菱商事株式会社に入社、ODA担当を経て、退職後1999年に慶應義塾大学大学院（経営管理研究科修士課程）に入学と同時に起業。

在学中に、証券会社比較サイトを創業し米国企業に売却、EC事業を設立しサイバーエージェント社に売却。

その後、株式会社ドリームインキュベータに入社し、経営コンサルティング等に携わる。

退職後、株式会社土屋鞄製造所に取締役兼COOとして入社し、2年で売上、経常利益を2倍以上にして退職。

2009年株式会社Piece to Peaceを創業し、2016年6月に「キャリーミー」をローンチ。

パーソルホールディングス(株)・本田圭佑氏等から投資を受け、スタートアップから大手企業まで累計2,500社のマーケティング・広報・事業開発・採用などの企業課題を、1.5万人のプロ人材で解決している。

■ お申し込み

キャリーミーとは

- 開催日時：2026年7月29日（水）19:00～21:00（開場18:45）- 会場：グレースバリ赤坂店- 参加費用：【早割料金】10,000円（税込）受付期間：2026年5月20日（水）～2026年7月15日（水）23:59まで【通常料金】15,000円（税込）受付期間：2026年7月16日（木）～2026年7月29日（水）19:00まで- 【参加条件】・売上3億円以上 もしくは 従業員30人以上 ・執行役員以上- 【申し込み方法】下記Peatixイベントページよりお申し込みください。URL：https://peatix.com/event/5002695(https://peatix.com/event/5002695?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=PRtimes)先着50名※定員に達し次第締切となりますので、お早めにお申し込みください。

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私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。

スキルと実績の豊富な即戦力が1.5万人以上登録。戦略から実務まで可能なプロを、必要なボリュームでアサインできます。

自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材（業務委託）のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。

株式会社Piece to Peaceとは

「Piece（個人の小さな力）をつなぎ、Peace（大きな力）に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。

商号 ：株式会社Piece to Peace

設立 ：2009年9月

資本金 ：2億4,345万円（資本準備金含む）

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 ：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役：大澤 亮

会社HP ：https://piecetopeace.co.jp/(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

事業内容 ：ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー