ロア、3軸360°回転で変幻自在! AULUMUスマホリング「G09」発売

株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won)はAULUMU（オルム）より、「G09 デュアルMagSafeリングスタンド」を6月中旬に発売します。

本製品は3軸360°回転機構と両面マグネット設計を採用したスマホリングスタンドです。

自由自在に角度調整でき、スタンドやグリップ、金属面への固定など、シーンに合わせて幅広く活用できます。

ロア・インターナショナルのオフィシャルストア（https://www.mycaseshop.jp/）にて予約販売中です。

3軸360°回転で変幻自在! AULUMUスマホリング「G09」

製品の特長は以下の通りです。

製品特長

●3軸360°回転式デザイン

X軸・Y軸・Z軸の3軸回転機構により、スマホの向きや角度を自由自在に調整可能。縦向き・横向きはもちろん、好みの角度にスムーズにセットできます。

3軸360°回転式デザイン【AULUMUスマホリング「G09」】●両面マグネットで金属面に固定

両面マグネット設計により、スマホをノートパソコンや冷蔵庫、トレーニング器具などの金属面に固定可能。付属のメタルリングを使えば、マグネット非対応の場所でも使用できます。

仕事中のサブ画面や動画視聴、ゲーム、Vlog撮影、トレーニング中の記録など、両手を空けて幅広く活用できます。

両面マグネットで金属面に固定【AULUMUスマホリング「G09」】●自由自在に角度調整

精密に設計された3軸構造がスマホを好みの角度でしっかり保持します。

●スタンド

高耐久設計の軸構造により、スマホを好みの角度でしっかり支えます。縦置き・横置きのどちらでも快適に使用できます。

●吊り下げ使用

リングをフックや枝、ラックなどに掛けることで、スマホを吊り下げて使用可能。

アウトドアや室内でのハンズフリー動画視聴など活用シーンがさらに広がります。

●幅広い機種に対応

MagSafe対応のiPhoneやQi2対応スマートフォンにそのまま装着可能。

付属のメタルリングを使用すれば、MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも使用できます。

●暗闇で光るシリコーンリング

ブラックとシルバー、2つのシリコーンリングが付属。シルバーリングには蓄光素材を採用し、光を吸収したあと暗所でほのかに発光します。

暗闇で光るシリコーンリング【AULUMUスマホリング「G09」】●滑らかな操作感

360°スムーズに回転し、快適に角度調整。25,000回の耐久テストをクリアしています。

●強力ハルバッハ配列マグネット

マグネットのレイアウトには、より高い磁性を生み出すハルバッハ配列を採用。「カチッ」と心地よく吸着してしっかり固定でき、安心して使用できます。

●軽量で丈夫なアルミニウム合金を採用

本体には軽量で高耐久なアルミニウム合金を採用。表面には陽極酸化処理を施し、メタル素材ならではの上質な質感に仕上げました。

●スマホに工学的な外骨格を装着

近未来的なメカニカルデザインと高機能を融合。スマートフォンの存在感を引き立てるデザインです。ブラックとシルバーの2カラーから選べます。

製品概要

商品名：G09 デュアル MagSafe対応リングスタンド（3軸360°回転式）

機種：MagSafe対応スマートフォン

素材：アルミニウム合金、マグネット、シリコーン

カラー：ブラック、シルバー

価格：6,890円（税込）

公式販売ページ：https://www.mycaseshop.jp/alm56004

AULUMU(オルム)について

AULUMU G09 デュアル MagSafe対応リングスタンド カラーバリエーション

AULUMU（オルム）は、精密さと効率性、そして未来的な機能美を追求するテックアクセサリーブランドです。

独創的なデザインと実用性を融合した高性能ギアを通じて、都市生活者のデジタルライフをよりスマートにアップデートします。

世界で評価される洗練されたプロダクトが、使う人の個性とスタイルを際立たせます。

【株式会社ロア・インターナショナル 概要】

設立 ：2006年7月

代表取締役社長 ：Ally Won

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

URL ：https://www.roa-international.com

事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

直営販売ショップ：https://www.mycase.jp