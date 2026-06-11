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国内最大級のオーディオとホームシアターの祭典 「OTOTEN2026」 に出展
新製品『AT-MCD1』を国内初披露、カートリッジ比較試聴などOTOTENならではの体験を用意
株式会社オーディオテクニカは、2026年6月19日（金）・20日（土）・21日（日）に東京国際フォーラムで開催される、国内最大級のオーディオとホームシアターの祭典「OTOTEN：AUDIO＆HOME THEATER FESTIVAL 2026」に出展いたします。
AT-MCD1
製品ページ：https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-MCD1
また、2026年2月に発売したベルトドライブターンテーブル『AT-LP7X』をはじめ、各種ターンテーブルとカートリッジによる多彩な試聴もお楽しみいただけます。ダイレクトパワーステレオMCカートリッジ『AT-ART1000X』の試聴のほか、『AT-LP7X』『AT-LPA2』を使用し、「AT33x」シリーズ、「AT-VMx」シリーズ、「AT-OC9X」シリーズの比較試聴など、OTOTENならではの企画をご用意しております。
AT-LP7
製品ページ：https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-LP7X
この機会にぜひ足をお運びください。なお、「OTOTEN 2026」は完全事前登録制となっております。ご来場の際は事前登録をお願いいたします。
※6月19日（金）は、一般来場者のみ有料日（関係者・招待者は対象外）となりますので、あらかじめご了承ください。
■オーディオテクニカブース（ガラス棟 4F G404）イベントスケジュール
・6月19日（金）
13:40〜14:40 新シバタ針搭載 スタイラスチップ一体型ダイヤモンドカンチレバー『AT-MCD1』の進化に迫る
15:00〜16:00 新「AT33x」シリーズ5機種の新たな魅力を一斉試聴
16:20〜17:20 設計者が語る『AT-MCD1』：スタイラスチップ一体型ダイヤモンドカンチレバーで開く新境地
17:50〜18:50 リニューアルされたターンテーブル『AT-LP7X』幅広い層へ届ける一台
・6月20日（土）
10:30〜11:30 『AT-LP7X』で聴く「AT-VMx」シリーズの真価
11:50〜13:20 "新製品"スタイラスチップ一体型ダイヤモンドカンチレバー採用MCカートリッジ『AT-MCD1』の試聴レビュー：角田郁雄先生
13:40〜14:40 想像を超える空芯カートリッジ/空芯型ＭＣカートリッジ 『AT-ART1000X』& 『AT-ART9XA』
15:00〜16:00 ターンテーブル『AT-LP7X』で探るMCカートリッジ「AT33x」シリーズの魅力 ：小野寺弘滋先生
16:20〜17:20 "アクリルの音"を聴くターンテーブル『AT-LPA2』技術解説＆試聴
17:40〜18:40 『AT33xMONO/I』『AT33xMONO/II』 個性の異なる2機種でモノラルレコードを堪能
・6月21日（日）
10:30〜11:30 音楽と遊ぶ、VM交換針／針を替える楽しさと、リード線で広がるアナログ再生
11:50〜12:50 "新製品"スタイラスチップ一体型ダイヤモンドカンチレバー採用MCカートリッジ『AT-MCD1』の試聴レビュー ：小原由夫先生
13:10〜14:10 "空芯" が届ける音楽の感動 ダイレクトパワー型MCカートリッジ 『AT-ART1000X』
14:30〜15:30 ターンテーブル『AT-LP7X』とMCカートリッジ「AT33x」シリーズをアクセサリーでグレードアップ：炭山アキラ先生
16:00〜17:00 モノラルレコードをモノラル専用カートリッジ『AT-VM610xMONO』『AT-VM670xSP』『AT33xMONO/I』各種で聴く
※各イベントとも来場者数により入場制限を行う場合がございます。
■ OTOTEN 概要
会期：2026年6月19日（金）13:00~19:00、6月20日（土）10:00〜19:00、21日（日）10:00〜17:00
場所：東京国際フォーラム
所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1
当社ブース：ガラス棟4F G404
入場料 ：無料
URL ：https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/
事前登録：https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/pre-registration
株式会社オーディオテクニカは、2026年6月19日（金）・20日（土）・21日（日）に東京国際フォーラムで開催される、国内最大級のオーディオとホームシアターの祭典「OTOTEN：AUDIO＆HOME THEATER FESTIVAL 2026」に出展いたします。
当社ブースでは、2026年6月4日（木）にオーストリア・ウィーンで開催された「High End Vienna 2026」にて発表し、6月12日に発売予定の新製品、スタイラスチップ一体型ダイヤモンドカンチレバーを採用したデュアルムービングコイル（MC）ステレオカートリッジ『AT-MCD1』の国内初披露となる試聴会を実施いたします。
AT-MCD1
製品ページ：https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-MCD1
また、2026年2月に発売したベルトドライブターンテーブル『AT-LP7X』をはじめ、各種ターンテーブルとカートリッジによる多彩な試聴もお楽しみいただけます。ダイレクトパワーステレオMCカートリッジ『AT-ART1000X』の試聴のほか、『AT-LP7X』『AT-LPA2』を使用し、「AT33x」シリーズ、「AT-VMx」シリーズ、「AT-OC9X」シリーズの比較試聴など、OTOTENならではの企画をご用意しております。
AT-LP7
製品ページ：https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-LP7X
この機会にぜひ足をお運びください。なお、「OTOTEN 2026」は完全事前登録制となっております。ご来場の際は事前登録をお願いいたします。
※6月19日（金）は、一般来場者のみ有料日（関係者・招待者は対象外）となりますので、あらかじめご了承ください。
■オーディオテクニカブース（ガラス棟 4F G404）イベントスケジュール
・6月19日（金）
13:40〜14:40 新シバタ針搭載 スタイラスチップ一体型ダイヤモンドカンチレバー『AT-MCD1』の進化に迫る
15:00〜16:00 新「AT33x」シリーズ5機種の新たな魅力を一斉試聴
16:20〜17:20 設計者が語る『AT-MCD1』：スタイラスチップ一体型ダイヤモンドカンチレバーで開く新境地
17:50〜18:50 リニューアルされたターンテーブル『AT-LP7X』幅広い層へ届ける一台
・6月20日（土）
10:30〜11:30 『AT-LP7X』で聴く「AT-VMx」シリーズの真価
11:50〜13:20 "新製品"スタイラスチップ一体型ダイヤモンドカンチレバー採用MCカートリッジ『AT-MCD1』の試聴レビュー：角田郁雄先生
13:40〜14:40 想像を超える空芯カートリッジ/空芯型ＭＣカートリッジ 『AT-ART1000X』& 『AT-ART9XA』
15:00〜16:00 ターンテーブル『AT-LP7X』で探るMCカートリッジ「AT33x」シリーズの魅力 ：小野寺弘滋先生
16:20〜17:20 "アクリルの音"を聴くターンテーブル『AT-LPA2』技術解説＆試聴
17:40〜18:40 『AT33xMONO/I』『AT33xMONO/II』 個性の異なる2機種でモノラルレコードを堪能
・6月21日（日）
10:30〜11:30 音楽と遊ぶ、VM交換針／針を替える楽しさと、リード線で広がるアナログ再生
11:50〜12:50 "新製品"スタイラスチップ一体型ダイヤモンドカンチレバー採用MCカートリッジ『AT-MCD1』の試聴レビュー ：小原由夫先生
13:10〜14:10 "空芯" が届ける音楽の感動 ダイレクトパワー型MCカートリッジ 『AT-ART1000X』
14:30〜15:30 ターンテーブル『AT-LP7X』とMCカートリッジ「AT33x」シリーズをアクセサリーでグレードアップ：炭山アキラ先生
16:00〜17:00 モノラルレコードをモノラル専用カートリッジ『AT-VM610xMONO』『AT-VM670xSP』『AT33xMONO/I』各種で聴く
※各イベントとも来場者数により入場制限を行う場合がございます。
■ OTOTEN 概要
会期：2026年6月19日（金）13:00~19:00、6月20日（土）10:00〜19:00、21日（日）10:00〜17:00
場所：東京国際フォーラム
所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1
当社ブース：ガラス棟4F G404
入場料 ：無料
URL ：https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/
事前登録：https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/pre-registration