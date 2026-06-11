国内最大級のオーディオとホームシアターの祭典 「OTOTEN2026」 に出展

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新製品『AT-MCD1』を国内初披露、カートリッジ比較試聴などOTOTENならではの体験を用意

株式会社オーディオテクニカは、2026年6月19日（金）・20日（土）・21日（日）に東京国際フォーラムで開催される、国内最大級のオーディオとホームシアターの祭典「OTOTEN：AUDIO＆HOME THEATER FESTIVAL 2026」に出展いたします。











当社ブースでは、2026年6月4日（木）にオーストリア・ウィーンで開催された「High End Vienna 2026」にて発表し、6月12日に発売予定の新製品、スタイラスチップ一体型ダイヤモンドカンチレバーを採用したデュアルムービングコイル（MC）ステレオカートリッジ『AT-MCD1』の国内初披露となる試聴会を実施いたします。









また、2026年2月に発売したベルトドライブターンテーブル『AT-LP7X』をはじめ、各種ターンテーブルとカートリッジによる多彩な試聴もお楽しみいただけます。ダイレクトパワーステレオMCカートリッジ『AT-ART1000X』の試聴のほか、『AT-LP7X』『AT-LPA2』を使用し、「AT33x」シリーズ、「AT-VMx」シリーズ、「AT-OC9X」シリーズの比較試聴など、OTOTENならではの企画をご用意しております。





AT-LP7

製品ページ：https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-LP7X





この機会にぜひ足をお運びください。なお、「OTOTEN 2026」は完全事前登録制となっております。ご来場の際は事前登録をお願いいたします。

※6月19日（金）は、一般来場者のみ有料日（関係者・招待者は対象外）となりますので、あらかじめご了承ください。





■オーディオテクニカブース（ガラス棟 4F G404）イベントスケジュール

・6月19日（金）

13:40〜14:40 　新シバタ針搭載　スタイラスチップ一体型ダイヤモンドカンチレバー『AT-MCD1』の進化に迫る

15:00〜16:00 　新「AT33x」シリーズ5機種の新たな魅力を一斉試聴

16:20〜17:20 　設計者が語る『AT-MCD1』：スタイラスチップ一体型ダイヤモンドカンチレバーで開く新境地

17:50〜18:50 　リニューアルされたターンテーブル『AT-LP7X』幅広い層へ届ける一台

・6月20日（土）

10:30〜11:30　 『AT-LP7X』で聴く「AT-VMx」シリーズの真価

11:50〜13:20 　"新製品"スタイラスチップ一体型ダイヤモンドカンチレバー採用MCカートリッジ『AT-MCD1』の試聴レビュー：角田郁雄先生

13:40〜14:40 　想像を超える空芯カートリッジ/空芯型ＭＣカートリッジ　『AT-ART1000X』& 『AT-ART9XA』

15:00〜16:00 　ターンテーブル『AT-LP7X』で探るMCカートリッジ「AT33x」シリーズの魅力 ：小野寺弘滋先生

16:20〜17:20　 "アクリルの音"を聴くターンテーブル『AT-LPA2』技術解説＆試聴

17:40〜18:40　『AT33xMONO/I』『AT33xMONO/II』　個性の異なる2機種でモノラルレコードを堪能

・6月21日（日）

10:30〜11:30 　音楽と遊ぶ、VM交換針／針を替える楽しさと、リード線で広がるアナログ再生

11:50〜12:50 　"新製品"スタイラスチップ一体型ダイヤモンドカンチレバー採用MCカートリッジ『AT-MCD1』の試聴レビュー ：小原由夫先生

13:10〜14:10 　"空芯" が届ける音楽の感動　ダイレクトパワー型MCカートリッジ 『AT-ART1000X』

14:30〜15:30 　ターンテーブル『AT-LP7X』とMCカートリッジ「AT33x」シリーズをアクセサリーでグレードアップ：炭山アキラ先生

16:00〜17:00 　モノラルレコードをモノラル専用カートリッジ『AT-VM610xMONO』『AT-VM670xSP』『AT33xMONO/I』各種で聴く

※各イベントとも来場者数により入場制限を行う場合がございます。

■ OTOTEN 概要

会期：2026年6月19日（金）13:00~19:00、6月20日（土）10:00〜19:00、21日（日）10:00〜17:00

場所：東京国際フォーラム

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1

当社ブース：ガラス棟4F G404

入場料 ：無料

URL ：https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/

事前登録：https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/pre-registration