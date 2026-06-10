伴走型動画クリエイティブパートナーCHEESE、設立5周年を記念したアニバーサリーロゴを公開

Cheese Agent 株式会社

CHEESEは2026年4月に設立5周年を迎えました。

これを記念し、「5周年アニバーサリーロゴ」を制作・公開いたしました。

これまで当社を支えていただいた皆さまに、社員一同深く感謝申し上げます。

通常ロゴ5周年アニバーサリーロゴアニバーサリーロゴに込められた想い

CHEESEの設立記念日である4月24日は、

本社を構える中目黒の街が美しい桜に包まれる季節でもあります。

この縁の深い『桜』をモチーフに、5周年の感謝を込めてデザインしました。

桜の「5枚の花びら」は、今日まで歩んできた5年間の軌跡を表現しています。

また、そのうちの1枚には「原点を大切にしながら、次の未来へと繋げていく」という決意を込め、従来のロゴマークのカタチをそのまま落とし込みました。

これまでの感謝を胸に、私たちはこれからも皆さまと共に新たな挑戦を続けてまいります。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

CHEESEとは？

「想いをカタチにして、人の心を動かす」をミッションに掲げ、企業・官公庁向けの映像から、TV番組・CM制作などのエンターテインメント分野までさまざまなサービスを通じて社会に価値を提供する伴走型動画クリエイティブパートナーです。

【Cheese Agent株式会社 会社概要】

・所在地：〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-1-5 YK中目黒ビル6F

・代表者：高見 亘 田中 健太

・設立：2021年4月

・電話番号：03-6452-3895

・HP：https://cheese-group.com/agent/